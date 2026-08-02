Kekhawatiran meningkat di dalam koridor Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol terkait kemungkinan hilangnya hak menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030 ke tangan Maroko, di tengah hubungan erat yang menghubungkan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" Gianni Infantino dengan Kerajaan Maroko, sesuatu yang bisa menentukan perseteruan tersembunyi antara Madrid dan Rabat dalam memperebutkan hak menjadi tuan rumah ajang sepak bola terpenting dalam turnamen tersebut.

Jurnalis Anton Meana mengungkapkan, dalam pernyataan kepada program "El Larguero" Spanyol, adanya keraguan nyata untuk pertama kalinya di dalam Federasi Spanyol mengenai lokasi penyelenggaraan final Piala Dunia.

Ia berkata: "Mereka selama ini selalu optimistis, tetapi kini ada kekhawatiran karena hubungan antara Maroko dan FIFA. Ada sejumlah manuver di Rabat yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pejabat di Las Rozas (markas Federasi Spanyol), dan tindakan-tindakan Infantino menimbulkan kecemasan."

Kekhawatiran ini muncul hanya dua pekan setelah berakhirnya turnamen Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko; di mana timnas Spanyol dinobatkan sebagai juara untuk kedua kalinya dalam sejarahnya setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion MetLife di New York pada 19 Juli lalu, melalui gol yang dicetak Ferran Torres pada menit ke-106.

Infantino dan keberpihakan kepada Maroko

Keputusan akhir mengenai lokasi penyelenggaraan pertandingan final merupakan wewenang Presiden FIFA Gianni Infantino, yang mungkin akan dipilih kembali pada Maret 2027 untuk masa jabatan yang berlangsung hingga tahun 2031, sesuatu yang memberinya kekuasaan penuh untuk memutuskan berkas rumit ini.

Yang mengkhawatirkan di dalam Federasi Spanyol adalah bahwa Infantino mengunjungi Maroko sebanyak 4 kali selama dua tahun terakhir, sementara kakinya belum pernah menginjak tanah Spanyol sejak Luis Rubiales memimpin Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, sesuatu yang mencerminkan kecenderungan jelas untuk memperkuat hubungan dengan Kerajaan Maroko.

Acara pelantikan Presiden FIFA berikutnya akan digelar di Rabat pada Maret 2027, sesuatu yang memperkuat peluang Maroko untuk mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah final, terutama di tengah hubungan erat antara Infantino dan para pejabat Maroko.

Perselisihan FIFA dan UEFA melemahkan posisi Spanyol

Berkas Spanyol saat ini menyaksikan perselisihan tajam antara FIFA dan Uni Sepak Bola Eropa "UEFA", sesuatu yang secara signifikan melemahkan peluang Madrid untuk memenangkan hak menjadi tuan rumah pertandingan final, meskipun para pakar FIFA menegaskan bahwa Stadion Santiago Bernabeu di ibu kota Spanyol adalah tempat paling ideal untuk menjadi tuan rumah ajang sepak bola terpenting ini.

Meana menambahkan: "Meski demikian, mereka tidak berpikir untuk menarik pencalonan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia jika Maroko pada akhirnya memenangkan hak final, karena mereka masih bekerja untuk memastikan penyelenggaraannya di Spanyol. Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol mengatakan bahwa Piala Dunia adalah perkara yang sangat penting, dan bahwa Spanyol akan menjadi tuan rumah mayoritas pertandingan."