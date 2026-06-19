Kekecewaan baru... Bintang Spanyol absen saat melawan Arab Saudi

Sudah dipastikan bahwa salah satu bintang tim nasional Spanyol tidak akan tampil dalam laga yang dinantikan melawan Arab Saudi, lusa Minggu, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde, sementara timnas Saudi Arabia bermain imbang 1-1 dengan Uruguay.

Surat kabar "Marca" melaporkan bahwa pemain sayap Spanyol, Víctor Muñoz, yang baru saja bergabung dengan Liverpool, mengalami cedera baru.

Muñoz mengalami cedera otot tambahan yang akan menunda partisipasinya bersama La Roja, demikian diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Spanyol.

Victor Muñoz sebelumnya menjalani program khusus untuk memulihkan kebugarannya agar dapat kembali bermain secepat mungkin selama Piala Dunia, dan ia telah mulai berlatih bersama rekan-rekan setimnya. Namun, cedera otot baru ini akan menunda kembalinya ia ke lapangan.

Federasi Sepak Bola Spanyol menjelaskan bahwa belum ada jadwal pasti untuk kembalinya Muñoz, dan menegaskan bahwa kemungkinan partisipasinya dalam pertandingan-pertandingan mendatang bergantung pada perkembangan kondisinya dan gejalanya.