Kekalahan telak bagi Maroko saat menghadapi Kanada

Tim nasional Maroko mengalami pukulan telak 20 menit setelah pertandingan melawan Kanada di babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah pencetak gol terbanyak mereka, Ismail Saibari, terpaksa meninggalkan lapangan karena cedera pada menit ke-22, dalam pertandingan yang menandai awal yang sulit bagi “Singa Atlas” di hadapan dominasi jelas tim Kanada yang dipimpin pelatih Jesse Marsh.

Menurut laporan surat kabar Prancis “L’Équipe”, timnas Kanada telah memaksakan ritme permainannya sejak menit-menit awal, memanfaatkan tekanan tinggi dan kecepatan transisi serangan, yang membuat pertahanan Maroko kebingungan dan memaksa para gelandang untuk mundur.

Penderitaan tim Maroko semakin bertambah setelah cedera yang dialami Sibari, yang dianggap sebagai salah satu bintang utama tim di turnamen ini, setelah mencetak 3 gol sejak dimulainya Piala Dunia, hingga ia harus meninggalkan lapangan akibat cedera otot yang memaksanya keluar lebih awal.

Pelatih Mohamed Wahbi kemudian memasukkan penyerang Sufyan Rahimi sebagai pengganti Sibari, dalam upaya untuk memulihkan keseimbangan serangan.

Rahimi sebelumnya tampil gemilang di babak penyisihan grup dengan mencetak satu gol ke gawang Haiti, yang menjadikannya salah satu andalan serangan dalam skuad timnas Maroko.