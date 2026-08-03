Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, Domenico Tedesco ingin memboyong Sabitzer ke FC Bologna. Upaya tersebut digambarkan surat kabar olahraga harian Italia itu sebagai "sulit, tetapi bukan tidak mungkin".

Bologna mengakhiri musim lalu di peringkat kedelapan klasemen setelah kesuksesan sensasional menjuarai piala pada 2025 dan karena itu tidak akan tampil di kompetisi internasional. Maka, masih menjadi pertanyaan apakah tugas baru di Rossoblu benar-benar akan menggoda Sabitzer, mengingat ia sudah terbiasa bermain di Liga Champions selama bertahun-tahun.

Namun, pemain 32 tahun itu bisa saja menghadapi musim yang cukup rumit di Schwarzgelben dengan waktu bermain yang lebih sedikit. Felix Nmecha akan menjadi pilihan utama di lini tengah sentral di bawah pelatih Niko Kovac. Hal yang sama juga kemungkinan berlaku untuk Jobe Bellingham, yang pada musim keduanya kini tampaknya akan menunjukkan ambisi yang jauh lebih besar.

Jobe Bellingham bisa menyalip Sabitzer dalam persaingan di BVB

Seperti yang dapat diketahui dari laporan Sport Bild , Schwarzgelben terutama terkesan dengan kondisi kebugaran pemain muda Inggris tersebut. Pemain 20 tahun itu tampaknya sudah menambah porsi latihan saat liburan musim panas dan karena itu kembali ke latihan tim Dortmund dalam kondisi yang terlihat sangat bugar. Para petinggi BVB serta pelatih atletik dan tim medis disebut "sangat terkesan" bahkan "antusias" dengan performa awal Bellingham.

Selain itu, posisi gelandang serang sentral di BVB juga sudah terisi oleh rekrutan baru yang diproyeksikan, Konstaninos Karetsas (KRC Genk).

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Sabitzer tinggalkan BVB? Ada beberapa hal yang berbicara sebaliknya

Kontrak Sabitzer di Dortmund berlaku hingga 2027. Dalam situasi saat ini, hanya pada musim panas ini ia masih bisa mendatangkan kembali sebagian dari 19 juta euro yang dulu diinvestasikan BVB saat memboyongnya pada 2023 dari Bayern Munich. Namun, mengingat gaji tahunannya yang besar di Dortmund, yang dikabarkan mencapai 7,5 juta euro, patut diragukan bahwa Sabitzer akan benar-benar memaksakan kepindahan.

Karena itu, transfer Sabitzer tampaknya memang akan menjadi sesuatu yang nyaris mustahil, setidaknya bagi Bologna. Gaji dan absennya partisipasi di kompetisi Eropa berbicara terlalu jelas.