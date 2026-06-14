Timnas Australia mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan sempurna, setelah menciptakan salah satu kejutan di babak pertama dengan mengalahkan Turki 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di Grup D.

"The Kangaroos" mengumpulkan tiga poin pertamanya di turnamen ini, sehingga menempatkan diri mereka lebih awal dalam persaingan untuk lolos, sementara tim nasional Turki menerima pukulan telak dalam penampilan perdananya di Piala Dunia setelah absen lama dari putaran final.

Dengan demikian, tim Australia menempati peringkat kedua di grup dengan selisih gol dari pemuncak klasemen Amerika Serikat, sementara Turki berada di posisi ketiga tanpa poin.

Meskipun Turki menguasai jalannya pertandingan selama sebagian besar babak pertama, efektivitas justru menjadi milik Australia.

Arda Güler mengancam gawang lawan sejak awal setelah kerja sama apik dengan kapten Orkun Kökcü, sebelum membuang lebih dari satu peluang berbahaya, di tengah penampilan gemilang kiper muda Patrick Beach.

Berlawanan dengan alur pertandingan, Australia berhasil mencetak gol pembuka pada menit ke-29, ketika Paul Okon-Engstler mengirim umpan panjang ke belakang pertahanan. Nestori Iranconda berlari mengejar bola, mengelabui para bek dengan cerdik, dan melepaskan tendangan datar yang menggetarkan jala gawang, menjadikannya pemain termuda yang mencetak gol untuk Australia dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia.



Pelatih Vincenzo Montella memasukkan sayapnya, Kenan Yildiz, di awal babak kedua untuk mengejar ketertinggalan, dan tim Turki terus menekan, namun kiper Beach tetap tampil gemilang dan menggagalkan beberapa upaya berbahaya.

Sementara Turki berusaha mencari gol penyeimbang, tim Australia melancarkan serangan mematikan pada menit ke-75, setelah Connor Metcalfe membawa bola dan melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang mendarat di pojok bawah gawang, mencetak gol kedua.

Kiper Patrick Beech terus menampilkan penampilan luar biasa hingga peluit akhir, di mana ia menggagalkan delapan tembakan selama pertandingan, termasuk peluang emas dari Karim Aktöroğlu, sehingga membawa tim negaranya meraih kemenangan berharga dan layak.

Dengan kemenangan ini, tim Australia memasuki pertandingan berikutnya melawan Amerika Serikat dengan semangat tinggi, sementara tim Turki harus segera memperbaiki performa mereka saat menghadapi Paraguay di putaran kedua fase grup.



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