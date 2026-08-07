Kejutan terbaru bursa transfer: Liverpool pinjam bintang Barcelona

Liverpool asal Inggris mencapai kesepakatan untuk meminjam salah satu pemain Barcelona asal Spanyol, dalam transfer mengejutkan untuk memperkuat lini belakang tim, di tengah periode bursa transfer musim panas saat ini, menurut sebuah laporan pers.

Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, terdapat kesepakatan lisan antara Liverpool dan Barcelona terkait kepindahan Araujo dengan status pinjaman.

Romano menambahkan bahwa direktur olahraga klub Catalan tersebut, Deco, telah menyetujui penyelesaian transfer ini.

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Araujo diperkirakan akan bergabung dengan Liverpool, menjadi tambahan baru bagi lini pertahanan tim, dalam sebuah transfer yang digambarkan Romano sebagai kejutan.

Araujo sebelumnya sudah banyak keluar dari perhitungan pelatih Jerman Barcelona, Hansi Flick, yang lebih memilih mengandalkan Pau Cubarsi dan Gerard Martin sebagai pilihan utama di jantung pertahanan, selama musim mendatang.



