Kejutan... Real Madrid mengisi kembali kas Barcelona

Real Madrid bersiap untuk mengisi kas rival abadinya, Barcelona, dengan dana yang diperkirakan mencapai 1,35 juta euro.

Hal ini terkait dengan bek sayap Marc Cucurella, lulusan akademi La Masia, yang telah dikonfirmasi oleh Real Madrid untuk dikontrak dengan kontrak jangka panjang hingga tahun 2032.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Cucurella menghabiskan 6 tahun di sektor junior klub Catalan tersebut, dan kini Barça akan mendapatkan bagian dari nilai transfernya ke Real Madrid.

Barça berhak menerima sejumlah uang sebagai imbalan atas hak pembinaan pemain, sesuai dengan ketentuan "Mekanisme Solidaritas" FIFA, yang mengatur bahwa 5% dari nilai setiap kesepakatan transfer dibagikan secara proporsional kepada semua klub yang berkontribusi dalam pembinaan pemain tersebut antara usia 12 dan 23 tahun.

Berdasarkan mekanisme ini, klub-klub menerima 0,25% dari nilai transfer untuk setiap tahun pelatihan antara usia 12 dan 15 tahun, sementara persentasenya naik menjadi 0,5% per tahun untuk usia antara 16 dan 23 tahun.

Berdasarkan aturan ini, Barcelona seharusnya menerima 1,35 juta euro dari transfer Kokorela ke Real Madrid.

Jumlah ini setara dengan 2,5% dari total nilai transfer, dengan asumsi harga transfer akhir sebesar 55 juta euro.

Jika variabel dan bonus yang tercantum dalam kontrak terpenuhi, jumlah yang masuk ke kas klub Catalan tersebut bisa meningkat.