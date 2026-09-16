Jürgen Klopp, pelatih baru timnas Jerman, bersiap mengumumkan besok Kamis daftar pemain pertamanya sejak menangani "Die Mannschaft", di tengah kecenderungan melakukan perubahan besar-besaran usai penampilan mengecewakan di Piala Dunia 2026 dan tersingkir lebih awal di tangan Paraguay.

Menurut surat kabar "Bild", daftar yang dinanti-nantikan itu akan menyaksikan absennya nama menonjol, yakni Leroy Sane, sayap Galatasaray.

Musim yang naik-turun

Klopp ingin memulai babak baru bersama timnas Jerman, setelah kekecewaan di Piala Dunia dan tersingkir lebih awal dari turnamen, dan tampaknya Sane akan menjadi salah satu nama menonjol yang absen dari proyek ini.

Pemain berusia 30 tahun itu tengah menjalani periode naik-turun bersama Galatasaray sejak kepindahannya ke Liga Turki, karena ia terus-menerus bergantian antara bermain sebagai starter dan duduk di bangku cadangan.

"Bild" menyebutkan bahwa Sane menunjukkan ketidakpuasannya kepada manajemen klub Turki tersebut atas situasinya saat ini, namun statistiknya musim ini tidak memberinya keunggulan besar; karena ia belum mencetak atau menciptakan satu gol pun selama 5 pertandingan di liga domestik.

Kekecewaan di Piala Dunia

Sane juga tidak menampilkan level yang diharapkan darinya selama Piala Dunia 2026, meski ia diandalkan secara utama oleh pelatih sebelumnya Julian Nagelsmann.

Sementara sang pemain merupakan salah satu elemen inti dalam susunan pemain Jerman, ia jarang meninggalkan jejak yang berpengaruh selama turnamen, yang berakhir dengan tersingkirnya timnas secara mengecewakan.

Dengan demikian, tampaknya mimpi Sane untuk kembali ke barisan timnas Jerman di bawah kepemimpinan Klopp akan tertunda untuk saat ini, sebuah pukulan telak bagi pemain yang telah menjalani 80 pertandingan internasional dengan kostum "Die Mannschaft".

4 laga berat

Timnas Jerman bersiap menjalani 4 laga berat di UEFA Nations League selama jeda internasional mendatang.

Timnas Jerman bermain melawan Belanda pada 24 September ini, sementara menghadapi Yunani pada 27 di bulan yang sama.

Timnas Jerman menghadapi Serbia pada 1 Oktober, sebelum kembali bermain melawan Yunani pada 4 di bulan yang sama.

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