Sebuah laporan Spanyol mengungkap kejutan menarik terkait transfer pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, bintang klub Jerman Leipzig, ke Real Madrid, setelah menyebut bahwa panggilan telepon dari bintang Brasil Vinicius Junior menjadi salah satu faktor yang berkontribusi membawa pemain muda tersebut masuk ke dalam jaringan rumit sengketa antara agen-agen yang mewakilinya.

Menurut laporan panjang surat kabar Marca, Diomande menerima panggilan dari Vinicius Junior beberapa waktu lalu untuk membujuknya bergabung dengan perusahaan agensi "Roc Nation", sebelum ia disambut oleh para pemilik besarnya di Amerika Serikat, hingga akhirnya ia terikat dengan perusahaan yang kini menjadi agennya tersebut.

Namun masuknya "Roc Nation" ke dalam urusan perwakilan Diomande membuka pintu bagi krisis hukum yang rumit, setelah perusahaan "Maxidel Management", agen sebelumnya sang pemain, mengajukan gugatan hukum terhadap agen saat ini, dalam sengketa yang berkaitan dengan hak perwakilan pemain dan komisi transfernya dari Leipzig.

Perselisihan itu sampai ke Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", hal yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian transfer Diomande ke Real Madrid hingga saat ini, terutama karena "Maxidel" menegaskan memiliki hak atas pemain hingga kepergiannya dari klub Jerman tersebut.

Krisis ini menempatkan Real Madrid di hadapan pilihan-pilihan sulit, karena klub mungkin terpaksa bernegosiasi secara terpisah dengan "Maxidel", atau menunggu kesepakatan antara kedua agen, atau menantikan sikap "FIFA" dan mengizinkan pendaftaran pemain secara sementara hingga sengketa hukum terselesaikan.

Kerumitan transfer ini semakin bertambah karena adanya sengketa-sengketa lain seputar hak Diomande, di mana agen sebelumnya, Diz Bamba, terlibat perselisihan dengan perusahaan "Blue Crow", yang memainkan peran sentral dalam perjalanan karier pemain dan transfernya ke Leganes.

Selain itu, perusahaan "Rainbow" menuntut hak pemanfaatan citra pemain, dan terlibat sengketa hukum dengan "Maxidel" maupun "Roc Nation", sehingga hak kontraktual dan komersial Diomande dikelilingi oleh serangkaian gugatan yang saling bersilangan.

Akar krisis ini bermula dari tahun-tahun awal perjalanan karier pemain, setelah ia bersinar di Pantai Gading, kemudian pindah ke akademi "Blue Crow" di Dubai, dan dari sana ke akademi "DME" di Amerika Serikat, tempat sejumlah klub besar Eropa mulai memantaunya.

Selama periode itu, berbagai pihak berupaya memengaruhi masa depan pemain, sebelum "Blue Crow" turun tangan dan mendorong transfernya ke Leganes, yang saat itu dimiliki olehnya, hingga setelah itu ia memulai perjalanan menanjak di sepak bola Spanyol.

Setelah penampilannya bersama tim utama Leganes di Liga Spanyol melawan Real Madrid, bakat Diomande meledak dan menarik perhatian 41 klub, sebelum ia pindah ke Leipzig dengan nilai 20 juta euro, dengan "Blue Crow" mempertahankan persentase dari setiap transfer pemain di masa depan.

Di Jerman, Diomande berubah menjadi salah satu bakat muda paling menonjol, dan meraih penghargaan pemain muda terbaik di Liga Jerman, hingga setelah itu perselisihan seputar pihak yang memiliki hak perwakilannya pun meningkat.

Pada saat Max Gradel, pemilik "Maxidel", mengumumkan bahwa pemain memperbarui keterikatannya dengan agensinya, Diz Bamba membantah hal tersebut, sebelum "Roc Nation" masuk ke dalam gambaran dan berhasil mendapatkan tanda tangan sang pemain.

Kini, Real Madrid mendapati dirinya berada di jantung pertarungan hukum ini, bersamaan dengan berlanjutnya negosiasi dengan Leipzig terkait nilai finansial transfer, yang mana klub Jerman itu meminta lebih dari 100 juta euro untuk menyelesaikannya.

Real Madrid perlu menuntaskan seluruh berkas yang terkait dengan hak Diomande, terutama karena klub biasanya mendapatkan persentase besar dari hak pemanfaatan citra para pemainnya, sehingga setiap sengketa yang ada seputar hak citra atau perwakilan menjadi hal yang sangat penting bagi manajemen klub.

Meski dengan kerumitan ini, "Marca" menunjukkan bahwa sengketa antara agen-agen mungkin lebih rumit daripada persoalan pendaftaran pemain itu sendiri, karena "FIFA" tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa yang berkaitan dengan komisi agen, dan diperkirakan hal itu tidak akan menghambat pendaftaran Diomande dengan Real Madrid begitu klub Spanyol dan Leipzig mencapai kesepakatan akhir terkait transfer.

Untuk saat ini, Diomande terus menjauh dari aktivitas Leipzig selama periode persiapan menghadapi musim baru, sambil menunggu kepastian masa depannya, sementara Real Madrid berusaha menyelesaikan transfer yang secara mengejutkan berubah dari negosiasi dengan klub Jerman menjadi pertarungan hukum yang saling berkelindan antara beberapa agen, yang di antara babaknya terdapat panggilan mengejutkan dari Vinicius Junior kepada bakat asal Pantai Gading tersebut.

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