Pengunduran diri Yasser Al-Misehal dari jabatan ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi telah memicu perdebatan luas dalam beberapa jam terakhir. Namun, perkembangan terbaru mengungkapkan bahwa pengumuman pengunduran diri melalui akun resminya di platform “X” tidak dianggap cukup dari segi hukum, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai status resminya hingga saat ini.

Al-Meshal telah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya pada Senin pagi, beberapa hari setelah tim nasional Saudi tersingkir dari babak penyisihan grup Piala Dunia 2026. Langkah ini diambil menyusul gelombang kemarahan besar-besaran dari para pendukung yang menuntut adanya perubahan menyeluruh dalam sistem sepak bola Saudi.

Ahli Hukum: Prosedur Belum Selesai

Menurut laporan surat kabar “Al-Riyadiah”, dua pengacara Khalid Abu Rashid dan Riyad Al-Zahrani, yang berspesialisasi dalam hukum olahraga, menegaskan bahwa pengumuman pengunduran diri melalui platform “X” bukanlah prosedur hukum yang lengkap, melainkan hanya pernyataan publik mengenai niat untuk mundur di hadapan opini publik.

Kedua pakar tersebut menjelaskan bahwa peraturan mewajibkan ketua federasi untuk mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan resmi kepada pihak yang berwenang di dalam Federasi Sepak Bola Arab Saudi, agar pengunduran diri tersebut berlaku efektif dan seluruh prosedur hukumnya terpenuhi.

Khalid Abu Rashid menyoroti bahwa pengumuman pengunduran diri melalui akun pribadi tidak secara otomatis berarti berakhirnya semua kewenangan atau hilangnya keanggotaan di federasi-federasi kontinental dan internasional, sambil menjelaskan bahwa kelanjutan keanggotaan tersebut bergantung pada sifat jabatan yang diembannya di masing-masing lembaga.

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Ia menambahkan bahwa Anggaran Dasar Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengatur bahwa Wakil Presiden akan mengambil alih pengelolaan urusan federasi dan menjalankan kewenangan Presiden jika Presiden tidak hadir atau jabatannya kosong, segera setelah pengunduran diri berlaku dan prosedur hukumnya diselesaikan.

Sementara itu, Riyad Al-Zahrani menjelaskan bahwa pernyataan yang digunakan Al-Meshal dalam pernyataan pengunduran dirinya, di mana ia menegaskan bahwa ia menanggung tanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut, dianggap sebagai pengakuan etis dan administratif di hadapan para pendukung, namun tidak menimbulkan konsekuensi hukum atau tanggung jawab pribadi apa pun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengenai keanggotaan Al-Mashel di Federasi Sepak Bola Asia (AFC) dan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Abu Rashid menjelaskan bahwa hal tersebut bergantung pada sifat keanggotaan tersebut; jika terkait dengan jabatannya sebagai Ketua Federasi Sepak Bola Saudi, maka keanggotaan tersebut berakhir bersamaan dengan berakhirnya jabatannya, sedangkan jika ia terpilih atas nama pribadinya untuk salah satu jabatan di tingkat benua atau internasional, keanggotaannya akan berlanjut hingga akhir masa jabatan, sesuai dengan peraturan yang mengatur federasi-federasi tersebut.