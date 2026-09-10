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Kejutan mengejutkan: kutukan cedera ligamen menghantam bintang Al Ahly Mesir

Al Mokawloon Al Arab vs Al Ahly SC
Al Mokawloon Al Arab
Al Ahly SC
Premier League
A. El Gazar
Y. Ibrahim
Mesir

Cedera itu terjadi dalam pertandingan melawan Al-Mokawloon.


 Al Ahly Mesir mengumumkan pada hari Kamis ini bahwa salah satu pemainnya mengalami cedera robekan ligamen anterior, sehingga dipastikan absen selama beberapa bulan bersama tim utama.

Al Ahly mengeluarkan pernyataan resmi yang berbunyi: "Dokter Ahmed Gaballah, kepala tim medis tim utama sepak bola, mengatakan bahwa hasil rontgen yang dijalani pemain Amr El Gazzar pagi ini menunjukkan bahwa ia mengalami robekan pada ligamen anterior, serta robekan pada tulang rawan bagian dalam."

Ia melanjutkan: "Gaballah menegaskan bahwa jadwal operasi pemain tersebut sedang ditentukan pada periode mendatang."

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Al Ahly kemarin bermain imbang melawan Al Mokawloon Al Arab dengan skor 1-1 pada pekan keempat Liga Utama Mesir.

Yasser Ibrahim dan Amr El Gazzar, dua bek tengah Al Ahly, mengalami cedera dalam pertandingan kemarin, dan sifat cedera El Gazzar telah diumumkan secara resmi.


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