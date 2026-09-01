Kesepakatan transfer pemain internasional Maroko, Nael El Aynaoui, dari Roma ke Leipzig memasuki fase penuh ketidakpastian, setelah muncul sejumlah masalah baru yang mengancam batalnya kesepakatan yang tadinya tampak menuju penyelesaian.

Menurut sejumlah sumber yang dipimpin oleh "Foot Mercato", kesepakatan antara Roma dan Leipzig atas kepindahan El Aynaoui kini terancam gagal, meski negosiasi sebelumnya telah mencapai tahap lanjut.

Rencananya, gelandang asal Maroko itu akan pindah ke Leipzig dengan status pinjaman senilai 4 juta euro, disertai opsi pembelian di akhir musim senilai tambahan 25 juta euro, dengan opsi tersebut menjadi wajib apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi.

El Aynaoui berangkat kemarin, Senin, untuk menjalani tes medis, namun sejumlah laporan hari ini menyebutkan adanya masalah yang menghambat penyelesaian kepindahannya ke klub Jerman tersebut.

Hingga kini belum jelas sifat dari kendala yang mengancam kesepakatan itu, sementara hal ini terjadi pada saat strategi Roma di jam-jam terakhir bursa transfer tengah mengalami kekacauan.

Pergerakan Roma

Roma juga berharap merampungkan satu kesepakatan terakhir dengan merekrut winger Jamie Leweling dari Stuttgart seharga sekitar 35 juta euro, tetapi laporan menyebutkan pembatalan penerbangan yang seharusnya membawanya dari Jerman ke ibu kota Italia.

Bertahannya El Aynaoui, jika kepindahannya ke Leipzig tak dapat dirampungkan, bisa mengubah perhitungan Roma dalam kasus Manu Koné, karena klub mungkin akan mempertimbangkan untuk menerima tawaran Chelsea senilai 60 juta euro untuk mendapatkan gelandang asal Prancis itu.

Dalam kasus tersebut, kesepakatan juga bisa mencakup kepindahan Jamie Bynoe-Gittens ke Roma dengan status pinjaman, mengingat ia merupakan pemain yang mengisi posisi serupa dengan Leweling, dan sempat diajukan sebagai opsi alternatif.

Baca juga: 840 juta riyal, transfer terbesar Al Hilal resmi rampung

Baca juga: Tertinggi di tim, gaji fantastis dekatkan Ounahi ke klub barunya