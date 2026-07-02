Kejutan... Kasus Mahrez memicu perpecahan di dalam Al-Ahly

Masalah masa depan pemain Aljazair Riyad Mahrez kembali menjadi sorotan utama di internal klub Al-Ahly, setelah dalam beberapa jam terakhir terjadi perkembangan baru yang berpotensi mengubah seluruh situasi, meskipun klausul pemutusan kontrak sang pemain telah diaktifkan.

Berbagai indikasi sebelumnya mengisyaratkan berakhirnya perjalanan Mahrez bersama “Al-Raqi”, namun perkembangan terbaru membuka peluang bagi skenario tak terduga, yaitu kelanjutannya bersama tim.

Khalid Al-Zahrani, jurnalis yang dekat dengan Al-Ahly, menegaskan bahwa terdapat tarik-menarik di internal Al-Ahly terkait masa depan kapten timnas Aljazair tersebut, di tengah adanya perbedaan pendapat mengenai keputusan kepergiannya.

Sumber-sumber tersebut menyebutkan bahwa pintu bagi Mahrez untuk tetap bertahan belum tertutup sepenuhnya, setelah kepadanya diajukan tawaran baru berupa penandatanganan kontrak untuk satu musim tambahan dengan gaji simbolis, sebagai upaya untuk mempertahankannya di dalam skuad tim.

Baca juga.. Antara Mahrez dan Salah.. Persaingan "Kebanggaan Arab" Kembali Memanas di Piala Dunia Amerika

Di sisi lain, Mahrez menunjukkan keinginan yang jelas untuk melanjutkan kariernya bersama Al-Ahly, menolak gagasan untuk hengkang saat ini. Ia telah melakukan komunikasi dengan jajaran manajemen tingkat tinggi untuk membahas apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, serta mencari jalan keluar yang menjamin kelangsungan kariernya.

Perkembangan ini terjadi di saat masa depan sang pemain masih belum jelas, di tengah penantian hasil negosiasi internal, terutama dengan adanya suara-suara di dalam klub yang mendukung agar Mahrez tetap dipertahankan, sementara yang lain berpendapat bahwa fase mendatang membutuhkan darah baru dalam skuad pemain asing tim.

Keputusan akhir diperkirakan akan diambil dalam beberapa hari ke depan, baik berupa kelanjutan karier bintang Aljazair tersebut bersama Al-Ahly maupun penutupan kasus ini secara definitif dan pengumuman resmi kepergiannya.: