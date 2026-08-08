Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1076594599.jpgAlterphotos

Diterjemahkan oleh

Kejutan Flick di Balik Kepergian Araujo dari Barcelona

H. Flick
R. Araujo
Barcelona
Liverpool
LaLiga
Premier League
Jerman
Uruguay
Spanyol
Inggris

Cerita di Balik Transfer

Kepindahan Ronald Araujo, bintang Barcelona, ke Liverpool untuk masa satu musim dengan status pinjaman telah dipastikan, setelah klub Inggris tersebut mencapai kesepakatan dengan Barca terkait perekrutan bek asal Uruguay itu.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mengetahui bahwa klub Inggris tersebut akan menanggung penuh gaji sang pemain selama masa peminjaman, dengan Liverpool memegang opsi untuk membeli Araujo di akhir musim.

Kedua klub dan sang pemain mencapai kesepakatan mengenai transaksi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari direktur olahraga Barcelona, Deco.

Para agen Araujo berangkat ke Barcelona pada Jumat siang, dalam sebuah kesepakatan cepat yang dirampungkan dalam waktu beberapa jam.

Kontrak Ronald Araujo dengan Barcelona berlaku hingga tahun 2031, namun ia tidak ingin berpisah secara permanen dari klub Catalan tersebut.

Club Friendlies
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Monaco crest
Monaco
ASM

Sang bek akan berpamitan dengan rekan-rekannya pagi ini sebelum tim bertolak ke Italia untuk menjalani pertandingan persahabatan tiga tim melawan Udinese dan Nottingham Forest sebagai bagian dari persiapan menjelang musim baru.

Bek asal Uruguay itu memutuskan untuk mencari menit bermain yang lebih banyak jauh dari Stadion Camp Nou, setelah percakapan mengejutkan dengan Hans Flick, dalam pertemuan terbuka yang memang telah dijadwalkan begitu sang bek kembali dari masa persiapan.

Pelatih tersebut menegaskan kepadanya apa yang sebelumnya telah dibicarakan oleh direktur olahraga dengan agennya pada bulan Mei, bahwa gagasan untuk musim ini adalah mempertahankan pemain Uruguay itu pada urutan yang sama di lini pertahanan, dengan keikutsertaan yang terbatas dan peran yang sebagian besar bersifat sekunder.

Araujo menerima skenario ini dan memutuskan untuk pergi serta mencari alternatif yang memberinya peluang lebih besar, di mana Liverpool, salah satu klub besar Liga Premier Inggris, telah memantau Ronald sejak bertahun-tahun lalu, dan kali ini mampu mendatangkannya.

Kapten Barcelona itu akan berangkat ke Inggris selama akhir pekan untuk memulai babak baru dalam kariernya di Liga Premier Inggris.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google