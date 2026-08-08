Kejutan Flick di Balik Kepergian Araujo dari Barcelona

Kepindahan Ronald Araujo, bintang Barcelona, ke Liverpool untuk masa satu musim dengan status pinjaman telah dipastikan, setelah klub Inggris tersebut mencapai kesepakatan dengan Barca terkait perekrutan bek asal Uruguay itu.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mengetahui bahwa klub Inggris tersebut akan menanggung penuh gaji sang pemain selama masa peminjaman, dengan Liverpool memegang opsi untuk membeli Araujo di akhir musim.

Kedua klub dan sang pemain mencapai kesepakatan mengenai transaksi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari direktur olahraga Barcelona, Deco.

Para agen Araujo berangkat ke Barcelona pada Jumat siang, dalam sebuah kesepakatan cepat yang dirampungkan dalam waktu beberapa jam.

Kontrak Ronald Araujo dengan Barcelona berlaku hingga tahun 2031, namun ia tidak ingin berpisah secara permanen dari klub Catalan tersebut.

Sang bek akan berpamitan dengan rekan-rekannya pagi ini sebelum tim bertolak ke Italia untuk menjalani pertandingan persahabatan tiga tim melawan Udinese dan Nottingham Forest sebagai bagian dari persiapan menjelang musim baru.

Bek asal Uruguay itu memutuskan untuk mencari menit bermain yang lebih banyak jauh dari Stadion Camp Nou, setelah percakapan mengejutkan dengan Hans Flick, dalam pertemuan terbuka yang memang telah dijadwalkan begitu sang bek kembali dari masa persiapan.

Pelatih tersebut menegaskan kepadanya apa yang sebelumnya telah dibicarakan oleh direktur olahraga dengan agennya pada bulan Mei, bahwa gagasan untuk musim ini adalah mempertahankan pemain Uruguay itu pada urutan yang sama di lini pertahanan, dengan keikutsertaan yang terbatas dan peran yang sebagian besar bersifat sekunder.

Araujo menerima skenario ini dan memutuskan untuk pergi serta mencari alternatif yang memberinya peluang lebih besar, di mana Liverpool, salah satu klub besar Liga Premier Inggris, telah memantau Ronald sejak bertahun-tahun lalu, dan kali ini mampu mendatangkannya.

Kapten Barcelona itu akan berangkat ke Inggris selama akhir pekan untuk memulai babak baru dalam kariernya di Liga Premier Inggris.