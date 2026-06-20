Kejutan... Donis mengungkap susunan pemain timnas Arab Saudi melawan Spanyol

Garis besar susunan pemain inti yang akan diturunkan oleh pelatih tim nasional Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, mulai terlihat jelas menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Spanyol, Minggu malam, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Tim Hijau memasuki pertandingan ini dengan ambisi besar setelah meraih satu poin berharga dari laga melawan Uruguay di babak pertama, di mana mereka berupaya melanjutkan hasil positif tersebut dan selangkah lebih dekat menuju lolos ke babak selanjutnya.

Menurut laporan media, Donis tidak berencana melakukan perubahan besar-besaran pada susunan pemain yang diturunkan saat melawan Uruguay, setelah ia menyatakan kepuasannya terhadap performa tim secara keseluruhan dan disiplin taktis yang ditunjukkan para pemain dalam pertandingan sebelumnya.

Dalam sesi latihan terakhir timnas Saudi, Nasser Al-Dossari dicoba di lini tengah bersama Abdullah Al-Khaibari dan Mohammed Kano, yang mengindikasikan kemungkinan adanya penyesuaian terbatas di posisi tersebut guna memberikan keseimbangan lebih bagi tim dalam menghadapi kekuatan serangan yang dimiliki timnas Spanyol.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya staf pelatih untuk memperkuat kepadatan pemain di lini tengah, serta membatasi kemampuan para pemain Spanyol dalam mengendalikan alur permainan dan menguasai bola seperti biasanya.

Sumber yang sama menegaskan bahwa susunan pemain inti tidak akan mengalami lebih dari satu atau dua perubahan dibandingkan pertandingan sebelumnya, yang mencerminkan keyakinan Donis akan pentingnya mempertahankan kekompakan yang ditunjukkan tim saat menghadapi Uruguay.

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Pelatih asal Yunani ini lebih memilih mengandalkan stabilitas taktis dalam pertandingan besar seperti ini, terutama karena tim nasional Saudi telah menampilkan salah satu penampilan terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir dari segi pertahanan dan organisasi.

Dounis diperkirakan akan mengambil keputusan akhir mengenai susunan pemain inti selama rapat teknis menjelang pertandingan, sebelum rombongan tim nasional berangkat ke Stadion “Mercedes-Benz”, yang akan menjadi tuan rumah salah satu pertandingan terpenting tim Hijau dalam perjalanannya di Piala Dunia.

Susunan Pemain Saudi Arabia yang Diperkirakan Melawan Spanyol

Penjaga gawang: Muhammad Al-Owais.

Pertahanan: Saud Abdulhamid - Abdulilah Al-Omari - Hassan Tambakti - Nawaf Bushal.

Lini tengah: Al-Khaibari - Nasser Al-Dossari - Muhammad Kano.

Penyerang: Muhammad Abu Al-Shamat - Firas Al-Buraikan - Salim Al-Dossari.