Klub Al-Diriyah ikut meramaikan perburuan untuk mendatangkan pemain Mesir Mohamed Salah, mantan bintang Liverpool, selama jendela transfer musim panas ini.

Salah meninggalkan Liverpool seusai akhir musim lalu, setelah 9 tahun ia lalui di Stadion Anfield, sehingga namanya dikaitkan dengan banyak klub di Liga Roshn, seperti Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Ahli, dan Al-Qadsiah.

Namun, jurnalis Turki Yagiz Sabuncuoglu mengungkapkan adanya klub Saudi baru yang ingin merekrut bintang Mesir tersebut, yaitu klub Al-Diriyah, yang baru saja promosi dari Liga Yelo ke Liga Roshn.

Sabuncuoglu mengatakan, dalam sebuah video melalui kanalnya di situs "YouTube", bahwa klub Al-Diriyah, bersama satu klub lain dari Liga Saudi, memantau situasi Mohamed Salah, untuk turun tangan seandainya kepindahannya ke Besiktas gagal.

Salah sebelumnya telah mencapai tahap lanjut dalam negosiasinya dengan klub Turki tersebut, tetapi negosiasi itu terhenti belakangan ini, akibat perbedaan pendapat seputar sejumlah klausul kontrak, terutama yang berkaitan dengan agennya, Ramy Abbas.

Kendati demikian, jurnalis Turki itu menegaskan bahwa Besiktas tetap menjadi pihak dengan peluang terbesar untuk merekrut Salah, terlebih karena mereka adalah pemilik tawaran finansial tertinggi, meskipun ada pula negosiasi dari dua klub di liga Amerika.

Perlu diingat bahwa Salah telah meraih banyak pencapaian individu maupun kolektif dalam perjalanan kariernya, terutama bersama klub Liverpool, yang paling menonjol adalah meraih gelar Liga Primer Inggris dua kali, serta Liga Champions Eropa, Piala Dunia Antarklub, dan Piala Super Eropa masing-masing satu kali.