Kejutan di Barcelona terkait transfer Livakovic

Kiper asal Kroasia, Dominik Livakovic, tiba di Barcelona pada hari Selasa ini, sebagai persiapan menuntaskan kepindahannya ke klub Catalan tersebut dari Fenerbahce, setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan final terkait transfer tersebut, yang kini hanya menyisakan penyelesaian prosedur sebelum pengumuman resmi.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Barcelona akan membayar dua juta euro untuk mendapatkan jasa kiper Kroasia tersebut, ditambah dua juta euro lainnya sebagai bonus yang terkait dengan klausul transfer, sementara Livakovic akan menandatangani kontrak dengan klub yang berdurasi 4 musim, dengan ketentuan menjalani pemeriksaan medis begitu tiba di Barcelona.

Persoalannya tidak hanya sebatas menuntaskan transfer, karena masa depan Livakovic di dalam tim menjadi bahan diskusi dalam beberapa jam terakhir, setelah rencana awal menetapkan untuk meminjamkannya selama satu musim, dengan Dinamo Zagreb dicalonkan sebagai tujuan yang mungkin, dan ia akan kembali ke Barcelona pada musim 2027-2028 setelah kontrak Szczesny berakhir pada 30 Juni 2027.

Rencananya, Livakovic dan Joan Garcia akan menjadi duo penjaga gawang Barcelona pada musim tersebut, tetapi perkembangan terbaru mendorong klub untuk meninjau ulang skenario ini, dengan kecenderungan saat ini untuk mempertahankan kiper Kroasia tersebut dalam skuad tim utama selama musim yang berjalan.

Berdasarkan rencana yang tengah dibahas saat ini, Livakovic akan menjadi kiper ketiga dalam daftar pelatih Hansi Flick, di samping Joan Garcia dan Szczesny, yang memberi tim pelatih opsi tambahan seandainya salah satu dari kedua kiper utama mengalami cedera, alih-alih hanya mengandalkan satu kiper sebagai pelapis.

Deco dan Flick diperkirakan akan membahas situasi Livakovic dalam beberapa jam ke depan, setelah persoalan ini telah diangkat dalam pertemuan Selasa yang dihadiri Joan Laporta, di samping mengkaji kemungkinan meminjamkannya di tengah aturan permainan finansial.

Meskipun keputusan akhir belum ditetapkan secara resmi hingga saat ini, kecenderungan yang paling dekat di dalam Barcelona adalah bertahannya Livakovic bersama tim utama dan tidak dipinjamkan, sehingga kiper Kroasia tersebut akan menghadapi awal yang benar-benar berbeda dari apa yang direncanakan saat transfer diselesaikan.