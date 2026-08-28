Pemain asal Inggris Anthony Gordon mulai mengukuhkan tempatnya di Barcelona dengan cepat, setelah menampilkan debut sebagai starter yang secara jelas mencerminkan alasan-alasan yang membuat pelatih asal Jerman Hansi Flick bersikeras mendatangkannya, mengingat ia memiliki sejumlah kualitas yang sangat sesuai dengan filosofi sang pelatih dan cara kerjanya.

Menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "Sport", pengaruh Flick menjadi faktor utama dalam merampungkan transfer Gordon, setelah pelatih asal Jerman itu melihat pada winger asal Inggris tersebut sebagai model ideal pemain yang ia cari dalam sistemnya, yakni pemain yang tak henti berlari, memiliki kecepatan serta ledakan fisik, dan mempunyai kemampuan mengambil keputusan yang tepat di sepertiga area serangan.

Kontrak dengan Gordon datang menyusul musim di mana Barcelona menderita akibat dampak seringnya absennya Raphinha, yang membuat tim kehilangan salah satu senjata paling menonjolnya dalam pressing tinggi dan sumbangan serangannya. Karena itu, Flick ingin menambahkan pemain yang mampu mengembalikan vitalitas ini, dan ia menemukan pada pemain Inggris tersebut solusi yang paling mendekati spesifikasi yang ia cari.

Gordon mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya menghadapi Athletic Bilbao, Kamis, di Stadion Spotify Camp Nou, sehingga selama 80 menit ia menampilkan penampilan yang dengan cepat mengungkap identitasnya di lapangan, sebelum akhirnya ditarik keluar dan digantikan oleh Karim Adeyemi.

Meskipun kontribusinya bukan dari jenis yang selalu tampak dalam angka-angka serangan langsung, Gordon meninggalkan jejaknya melalui kerja tanpa henti, pressing yang kuat, dan pergerakan tanpa bola, sehingga menegaskan bahwa ia tidak akan mencari sorotan dengan cara yang dilakukan Lamine Yamal, melainkan akan mencoba merebut hati suporter melalui kerja keras, efisiensi, dan disiplin taktik.

Angka-angkanya mencerminkan besarnya kerja yang ia tampilkan selama pertandingan, setelah ia mencatatkan 3 kali perebutan bola, memenangi 5 dari 9 duel, melepaskan dua tembakan, dan berhasil dalam tiga aksi dribel yang ia coba lakukan, dalam penampilan yang lengkap dari sisi fisik maupun taktik.

Kembalinya "Flick" yang dulu

Fermín Suárez, analis "Movistar" dan "Cadena SER", menilai bahwa kehadiran Gordon di samping Raphinha dan Fermín Suárez mengembalikan kepada Barcelona sedikit vitalitas yang tampak pada awal musim 2024-2025, seraya mengatakan bahwa tim kini bermain dengan tempo lebih cepat, disertai kejelasan gagasan, kedalaman yang lebih besar, dan kehadiran yang lebih baik di area serangan.

Analis Spanyol tersebut secara khusus memuji apa yang ditampilkan Gordon, menggambarkan penampilannya sebagai "pertunjukan yang memukau", seraya menyoroti energinya dan kemampuannya mengulang usaha serta mengambil keputusan cepat, di samping pressing, perebutan bola, distribusi bola, dan konsistensi bermain dengan intensitas yang sama.

Di luar lapangan, Gordon tampaknya menyikapi perjalanan barunya dengan mentalitas profesional yang ketat, sebab ia menaruh perhatian besar untuk menjaga kesiapan fisiknya dan merawat tubuhnya, sebuah sisi yang sampai batas tertentu menyerupai apa yang dilakukan Robert Lewandowski, meski pemain Inggris itu masih berusia 25 tahun.