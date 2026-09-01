Marc Casado, gelandang Barcelona, menghadapi sejumlah pilihan terkait masa depannya, di tengah meningkatnya minat dari klub-klub Eropa, Arab Saudi, dan Turki untuk mendapatkan jasanya. Namun, kepindahan ke Bayer Leverkusen tampak menjadi salah satu alternatif paling menonjol di hadapan sang pemain, terutama dengan hadirnya pelatih pertamanya, Carles Martinez, sebagai kepala staf teknis klub Jerman tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Casado telah menerima tawaran dan ketertarikan dari klub-klub di Inggris, Italia, dan Jerman, di samping tawaran dari Arab Saudi dan Turki. Sementara itu, dua tujuan terakhir tidak menjadi prioritas bagi sang pemain, yang lebih memilih melanjutkan kariernya di liga-liga besar Eropa.

Klub Leipzig menonjol di antara klub-klub Jerman yang berminat pada jasa pemain Barcelona itu, sementara Real Betis juga masuk dalam perburuan untuk mengontraknya dalam beberapa jam terakhir, mengingat apresiasi klub Andalusia tersebut terhadap kemampuan sang gelandang serta keinginan Casado untuk mempertimbangkan peluang bertahan di Liga Spanyol.

Namun, tawaran Bayer Leverkusen membawa faktor tambahan yang mungkin memberinya keunggulan atas pilihan-pilihan lainnya, yaitu kehadiran Carles Martinez, pelatih asal Catalunya yang mengenal Casado dengan baik, setelah menjadi pelatih pertama yang menangani langkah-langkahnya di sepak bola remaja di dalam akademi Barcelona, "La Masia".

Hubungan antara Martinez dan Casado telah terjalin sejak bertahun-tahun lalu, karena sang pelatih bekerja selama 4 tahun di La Masia sebelum pindah ke dunia sepak bola profesional.

Hubungan antara kedua belah pihak terus berlanjut sepanjang tahun-tahun berikutnya, sehingga memberi sang pemain kesempatan untuk kembali bekerja di bawah kepemimpinan pelatih yang mengenal kemampuan dan perkembangannya sejak usia dini.

Martinez bergabung dengan Bayer Leverkusen pada musim panas ini, setelah pengalamannya bersama Toulouse Prancis, dan menandatangani kontrak dengan klub Jerman tersebut yang berlaku hingga Juni 2028, untuk memulai proyek baru di Liga Jerman.

Lini tengah Leverkusen menjadi salah satu faktor yang mungkin menentukan kemungkinan kepindahan Casado ke klub itu, di tengah ketidakjelasan masa depan Robert Andrich, yang menjadi kapten tim hingga musim panas ini, sebelum kehilangan ban kapten menyusul kedatangan Martinez.

Pelatih baru itu menegaskan bahwa Edmond Tapsoba akan mengemban ban kapten, sementara situasi Andrich menjadi lebih rumit, setelah ia diberi tahu bahwa ia mungkin akan kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler, meski sang pemain menegaskan bahwa ia tidak berupaya untuk pergi selama ia merasa penting di dalam tim.

Jika Andrich pergi, Casado bisa menjadi salah satu kandidat utama untuk menggantikannya di lini tengah Leverkusen, hal yang memberi transfer ini dimensi olahraga di samping faktor personal yang terkait dengan hubungan lamanya dengan Martinez.

Sementara Betis tetap menjadi pilihan yang terbuka di hadapan Casado, pengalaman di Leverkusen tampak lebih selaras dengan prioritasnya saat ini, mengingat perpaduan antara persaingan di Liga Jerman, proyek olahraga klub tersebut, serta kesempatan untuk kembali bekerja dengan pelatih yang menyaksikan awal kariernya di dalam La Masia.