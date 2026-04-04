Hans Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan susunan pemain timnya untuk pertandingan melawan Atlético Madrid, Sabtu malam ini, di Stadion Metropolitano, dalam laga pekan ke-30 La Liga.

Lamine Yamal memimpin lini serang Barça, sementara Flick memasukkan Marcus Rashford ke dalam susunan pemain inti untuk menggantikan Raphinha yang cedera.

Kejutan dari Flick adalah tidak memasukkan penyerang murni dalam susunan pemain inti, dan Dani Olmo akan bermain sebagai ujung tombak, meskipun Ferran Torres dan Robert Lewandowski duduk di bangku cadangan.

Barcelona bertekad meraih kemenangan atas Atletico Madrid, guna memperlebar jarak dengan rivalnya Real Madrid menjadi 7 poin.

Barcelona memimpin klasemen La Liga dengan 73 poin, sementara Real Madrid di posisi kedua mengoleksi 69 poin, sedangkan Atletico berada di peringkat keempat dengan 57 poin.

Susunan pemain Barcelona adalah sebagai berikut:

Juan Garcia – Joao Cancelo – Eric Garcia – Ronald Araujo – Eric Garcia – Gerard Martin – Kubarsi – Pedri – Rashford – Olmo – Yamal

Baca juga

