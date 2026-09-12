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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kejutan dan Kekecewaan dalam Susunan Pemain Real Madrid Menghadapi Rayo Vallecano

Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
Y. Diomande
Spanyol

José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi tamunya Rayo Vallecano, pada Sabtu malam ini, dalam pekan kelima La Liga, di Stadion Santiago Bernabeu.

Susunan pemain Real Madrid menghadirkan kejutan menarik dengan tampilnya rekrutan baru asal Pantai Gading, Yan Diomande, yang pada pertandingan-pertandingan sebelumnya bermain sebagai pemain pengganti.

Sementara kejutan lainnya datang dari duduknya pemain asal Turki, Arda Guler, di bangku cadangan, meski belakangan tampil gemilang bersama Los Blancos.

Berikut susunan pemain Real Madrid:

Penjaga gawang: Thibaut Courtois

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Pertahanan: Dumfries – Carreras – Ibrahima Konate – Antonio Rudiger

Lini tengah: Fede Valverde – Jude Bellingham – Bernardo Silva

Lini serang: Vinicius Junior – Yan Diomande – Kylian Mbappe

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