José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi tamunya Rayo Vallecano, pada Sabtu malam ini, dalam pekan kelima La Liga, di Stadion Santiago Bernabeu.

Susunan pemain Real Madrid menghadirkan kejutan menarik dengan tampilnya rekrutan baru asal Pantai Gading, Yan Diomande, yang pada pertandingan-pertandingan sebelumnya bermain sebagai pemain pengganti.

Sementara kejutan lainnya datang dari duduknya pemain asal Turki, Arda Guler, di bangku cadangan, meski belakangan tampil gemilang bersama Los Blancos.

Berikut susunan pemain Real Madrid:

Penjaga gawang: Thibaut Courtois

Pertahanan: Dumfries – Carreras – Ibrahima Konate – Antonio Rudiger

Lini tengah: Fede Valverde – Jude Bellingham – Bernardo Silva

Lini serang: Vinicius Junior – Yan Diomande – Kylian Mbappe

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