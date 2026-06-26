Kejutan dalam susunan pemain Spanyol untuk menghadapi Uruguay

Pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, dan rekan sejawatnya dari Uruguay, Marcelo Bielsa, mengumumkan susunan pemain inti untuk pertandingan yang dinantikan di Piala Dunia 2026.

De la Fuente melakukan dua perubahan pada susunan pemain yang menghancurkan Arab Saudi di babak sebelumnya, di mana Marcos Llorente kembali mengisi posisi bek kanan menggantikan Pedro Porro, sementara Mikel Merino menggantikan Dani Olmo sebagai gelandang pengatur serangan.

Absennya Olmo dari susunan pemain inti terbilang mengejutkan, terutama dalam pertandingan yang diperkirakan akan membuat Uruguay mengandalkan pertahanan yang rapat, sehingga keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan meskipun sang pelatih ingin memberikan kesempatan kepada Merino untuk kembali ke performa terbaiknya.

Susunan pemain Spanyol adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Unai Simón

Pertahanan: Yurente, Kobarsi, Laporte, Kokorela

Lini tengah: Rodri, Pedri, Mikel Merino

Penyerang: Lamine Yamal, Baena, Oyarzabal

Di sisi lain, Marcelo Bielsa memilih untuk melakukan satu perubahan pada susunan pemainnya yang menghadapi Cape Verde, dengan memasukkan Darwin Núñez di lini serang menggantikan Fede Vinas, sementara pemain inti lainnya tetap dipertahankan.

Susunan pemain Uruguay adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Muslera

Pertahanan: Varela, Cáceres, Oliveira, Sanabria

Lini tengah: Valverde, Ogarti, Bentancur

Lini depan: Canopio, Darwin Núñez, Maxi Araújo