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Mexico v Poland: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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Kejutan dalam susunan pemain Meksiko saat menghadapi Afrika Selatan

Mexico vs South Africa
Mexico
South Africa
World Cup
G. Ochoa
Meksiko
Afrika Selatan

Javier Aguirre, pelatih tim nasional Meksiko, mengumumkan susunan pemainnya untuk menghadapi Afrika Selatan pada Kamis malam ini di Stadion Mexico City, dalam laga pembuka Piala Dunia 2026.

Agiri memilih untuk menempatkan kiper legendaris Ochoa, yang berusia 40 tahun, di bangku cadangan.

Susunan pemain tim nasional Meksiko adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Raúl Rangel

Pertahanan: Reyes, Johan Vázquez, Montes, Gayardo

World Cup
Czechia crest
Czechia
CZE
South Africa crest
South Africa
RSA
World Cup
Mexico crest
Mexico
MEX
South Korea crest
South Korea
KOR

Gelandang: Vidalgo, Eric Lira, Brian Gutierrez, Alvarado

Penyerang: Raúl Jiménez, Kenyonis

Sedangkan susunan pemain Afrika Selatan adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Ronen Williams

Pertahanan: Modiba, Mbokazi, Emi Okon, Mdao

Lini tengah: Nkosinathi Sibisi, Setuli, Mokwena, Adams

Penyerang: Rainers, Foster

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