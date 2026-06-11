Kejutan dalam susunan pemain Meksiko saat menghadapi Afrika Selatan

Javier Aguirre, pelatih tim nasional Meksiko, mengumumkan susunan pemainnya untuk menghadapi Afrika Selatan pada Kamis malam ini di Stadion Mexico City, dalam laga pembuka Piala Dunia 2026.
Agiri memilih untuk menempatkan kiper legendaris Ochoa, yang berusia 40 tahun, di bangku cadangan.
Susunan pemain tim nasional Meksiko adalah sebagai berikut:
Penjaga gawang: Raúl Rangel
Pertahanan: Reyes, Johan Vázquez, Montes, Gayardo
Gelandang: Vidalgo, Eric Lira, Brian Gutierrez, Alvarado
Penyerang: Raúl Jiménez, Kenyonis
Sedangkan susunan pemain Afrika Selatan adalah sebagai berikut:
Penjaga gawang: Ronen Williams
Pertahanan: Modiba, Mbokazi, Emi Okon, Mdao
Lini tengah: Nkosinathi Sibisi, Setuli, Mokwena, Adams
Penyerang: Rainers, Foster