Kejutan dalam susunan pemain Meksiko saat menghadapi Afrika Selatan

Javier Aguirre, pelatih tim nasional Meksiko, mengumumkan susunan pemainnya untuk menghadapi Afrika Selatan pada Kamis malam ini di Stadion Mexico City, dalam laga pembuka Piala Dunia 2026.

Agiri memilih untuk menempatkan kiper legendaris Ochoa, yang berusia 40 tahun, di bangku cadangan.

Susunan pemain tim nasional Meksiko adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Raúl Rangel

Pertahanan: Reyes, Johan Vázquez, Montes, Gayardo

Gelandang: Vidalgo, Eric Lira, Brian Gutierrez, Alvarado

Penyerang: Raúl Jiménez, Kenyonis

Sedangkan susunan pemain Afrika Selatan adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Ronen Williams

Pertahanan: Modiba, Mbokazi, Emi Okon, Mdao

Lini tengah: Nkosinathi Sibisi, Setuli, Mokwena, Adams

Penyerang: Rainers, Foster