Kejutan besar... Spanyol terjebak dalam perangkap Cape Verde di Piala Dunia

Timnas Spanyol harus puas dengan hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde, hari Senin ini, pada pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia.

Ini merupakan pertandingan pertama yang berakhir imbang tanpa gol di Piala Dunia 2026.

Luis de la Fuente, pelatih Spanyol, memulai pertandingan melawan Cape Verde dengan menempatkan Lamine Yamal di bangku cadangan, karena ia belum sepenuhnya pulih dari cedera.

Timnas Spanyol menciptakan serangan berbahaya pada menit ke-32 melalui Mikel Oyarzabal yang masuk ke kotak penalti dan hampir melepaskan tembakan, namun pertahanan Cape Verde tepat waktu menghalau bola menjauh dari gawang.

Pada menit ke-40, bintang La Roja, Ferran Torres, melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti, namun bola membentur mistar gawang.

Di masa injury time babak pertama, Mikel Oyarzabal melepaskan tendangan tipu dari sisi kiri yang nyaris mengecoh kiper dan masuk ke gawang, namun bola melintas di samping tiang kiri.

Pada menit ke-58, Pedri melepaskan umpan silang yang apik dari tendangan sudut yang diterima oleh Aymeric Laporte, yang menyundulnya dengan keras ke sisi kanan kiper, namun kiper tersebut berhasil menepisnya dengan gemilang ke tendangan sudut lainnya untuk Spanyol.

Grup B juga terdiri dari tim nasional Arab Saudi dan Uruguay, selain Spanyol dan Cape Verde.

Timnas Spanyol mengincar gelar juara dunia kedua dalam sejarahnya, setelah pertama kali menjuarai Piala Dunia pada edisi 2010.