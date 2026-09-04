Kejutan besar di BVB terkait Emre Can

BVB tidak memasukkan Emre Can (32) dalam daftar A berisi 25 pemain untuk musim Liga Champions yang dimulai pekan depan. Keputusan yang cukup mengejutkan, sebab pemain bertahan itu memang saat ini absen akibat cedera ligamen krusiat, tetapi diperkirakan akan kembali fit pada paruh pertama musim.

Can mengalami cedera lutut seriusnya pada awal Maret dalam pertandingan Bundesliga melawan Bayern Munich dan sejak saat itu terus absen. Belum ada jadwal pasti untuk kepulangannya. Direktur olahraga Dortmund, Ole Book (40), beberapa pekan lalu mengatakan soal perkembangan Can dan pemimpin lini belakang Nico Schlotterbeck (26), yang juga cedera: "Bahkan bagi dokter yang sangat berpengalaman dan pelatih rehabilitasi kami, sangat sulit untuk melihat ke masa depan. Saya melihat keduanya setiap hari sangat termotivasi dalam rehabilitasi. Mereka juga berkontribusi dalam kebersamaan tim sebagai pemain pemimpin."

Selain Can, dua pemain anyar Giannis Konstantelias (23) dan Justin Lerma (18) juga tidak masuk skuad Liga Champions. Sementara untuk Konstantelias setelah cedera ligamen krusiat yang dialaminya pada akhir pekan memang sudah bisa diduga tidak akan dimasukkan, Lerma masih berada dalam proses adaptasi, seperti dijelaskan pelatih kepala Niko Kovac (54) baru-baru ini: "Dia masih butuh waktu dan itu sangat normal. Ada kendala bahasa. Kalau Anda melihatnya, dia juga masih sedikit kurus, jadi kami harus menambah sedikit berat badannya atau bekerja pada kebugarannya."

Namun, pintu ke Eropa bagi pemain yang untuk sementara tidak dimasukkan belum tertutup sepenuhnya. Klub yang lolos ke fase gugur boleh mendaftarkan hingga tiga pemain tambahan pada Januari.

Siapa lawan BVB di Liga Champions?

Dalam apa yang disebut daftar B untuk pemain yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2005 dan telah berada di klub setidaknya dua tahun setelah ulang tahunnya yang ke-15, Dortmund menominasikan talenta Jan Luca Riedl (17), Miguel Adje (18), Luca Reggiani (18), Samuele Inacio (18), dan Mathis Albert (17).

Borussia memulai musim baru Liga Champions pekan depan dengan laga kandang melawan wakil Spanyol Villarreal. Selain itu, dalam fase liga mereka antara lain juga akan menghadapi Arsenal dan Inter Milan.