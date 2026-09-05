Kejutan besar dari Carrarese, mantan pemain PSG direkrut!

Carrarese mendatangkan tambahan pemain lain setelah bursa transfer ditutup. Sosok yang dimaksud adalah bek sayap asal Prancis, Colin Dagba, yang menimba ilmu di akademi Paris Saint-Germain dan memiliki pengalaman penting di Ligue 1 serta liga Belgia, yang akan terikat dengan klub apuano itu hingga 30 Juni 2028, dengan opsi perpanjangan selama satu tahun lagi bila kondisi tertentu terpenuhi.





MANTAN PEMAIN PSG - Talenta Prancis Colin Dagba masuk ke akademi Paris Saint-Germain pada 2016, menuntaskan proses pembinaannya hingga menembus tim utama, tempat ia menjalani empat musim dan mencatat total 77 penampilan, termasuk 7 di Liga Champions dan 55 di liga.

Debut resminya terjadi pada 2018 di Trophée des Champions yang dimenangi atas Monaco, membuka siklus luar biasa penuh kesuksesan ketika ia 3 kali menjadi juara Prancis dan juga meraih 2 Coupe de France, 1 Coupe de la Ligue, dan 2 Piala Super Prancis.

Dalam perjalanan kariernya, bek sayap tersebut juga pernah mengenakan seragam timnas Prancis U-21, dengan catatan 16 penampilan, 1 gol, serta ambil bagian di Piala Eropa kelompok usia itu pada 2019 dan 2021.

Setelah meninggalkan Paris, Dagba menjalani pengalaman penting dengan status pinjaman dan transfer permanen, bermain dalam 21 pertandingan di Ligue 1 bersama Strasbourg pada musim 2022-23, memenangi Ligue 2 pada 2023-24 bersama Auxerre, lalu melanjutkan karier profesionalnya di Belgia bersama Beerschot.



