Kejutan besar dalam susunan tim impian Piala Dunia 2026

Piala Dunia 2026 telah berakhir dengan tim nasional Spanyol dinobatkan sebagai juara untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 di pertandingan final.

Situs “Sofascore” mengumumkan susunan pemain terbaik Piala Dunia ini, yang menunjukkan dominasi jelas dari sang juara dunia, dengan memasukkan lima pemain dari tim nasional Spanyol, yaitu Rodri, Mark Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Kubarsi, dan Pedro Porro, yang mencerminkan keunggulan yang ditunjukkan "La Roja" sepanjang turnamen.

Namun, kejutan terbesar datang dari posisi penjaga gawang, dengan dipilihnya kiper Swiss Gregor Kobel daripada kiper Spanyol Unai Simón, meskipun yang terakhir secara resmi dinobatkan sebagai pemenang Sarung Tangan Emas yang diberikan oleh FIFA, berkat kontribusinya yang besar dalam membawa Spanyol meraih gelar juara, sementara rekan setimnya, Pau Kubarsi, meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik, dan Rodri meraih Bola Emas sebagai Pemain Terbaik turnamen, sedangkan Sepatu Emas diraih oleh pemain Prancis, Kylian Mbappé.

Meskipun Argentina kalah di final, Lionel Messi tetap mempertahankan posisinya dalam susunan pemain, bahkan memimpin peringkat penilaian pemain dengan skor 8,79, mengungguli Kylian Mbappé yang meraih 8,24, Selain itu, terdapat Erling Haaland dari Norwegia dan Jude Bellingham dari Inggris, bersama Rodri dan Ousmane Dembélé dari Prancis.

Susunan tim ideal Piala Dunia 2026 adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Gregor Kobel (Swiss).

Pertahanan: Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Kubarsi, Pedro Porro (Spanyol).

Lini tengah: Rodri (Spanyol), Jude Bellingham (Inggris), Ousmane Dembélé (Prancis).

Penyerang: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Prancis), Erling Haaland (Norwegia).

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