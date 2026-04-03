Kejutan besar: Chelsea langsung mencoret kapten Fernández dari skuad

Enzo Fernández telah secara tegas dikeluarkan dari skuad Chelsea, demikian disampaikan pelatih Liam Rosenior dalam konferensi pers pada Jumat siang. Alasan di balik hal ini adalah ketertarikan Fernández terhadap Real Madrid.

Fernández biasanya menjabat sebagai wakil kapten di Chelsea, namun ia diperbolehkan mengenakan ban kapten dalam dua pertandingan terakhir karena absennya kapten utama, Reece James, yang sedang cedera. Namun, Fernández sama sekali tidak tampil mengesankan dalam peran tersebut.

Setelah kekalahan 8-2 (dalam dua leg) melawan PSG, Fernández mengejutkan dengan beberapa pernyataan tentang masa depannya. "Saya tidak tahu," jawabnya saat ditanya oleh ESPN Argentina. "Masih ada delapan pertandingan tersisa dan Piala FA. Ada juga Piala Dunia, setelah itu kita lihat saja. Sepertinya menyenangkan tinggal di Madrid."

The Telegraph juga melaporkan pekan lalu bahwa Fernández telah beberapa kali memarahi rekan-rekannya selama rentetan hasil buruk tersebut. Beberapa di antaranya pun sangat tidak puas dengan Fernández, karena seharusnya ada kesatuan menjelang akhir musim.

Kini, pemain Argentina itu dikeluarkan dari skuad oleh manajer Rosenior. “Saya telah berbicara dengannya dan memberitahunya bahwa dia tidak akan bermain melawan Port Vale dan Manchester City. Dia telah melampaui batas. Kami harus menjatuhkan sanksi ini.”

Sabtu ini, The Blues akan menghadapi Port Vale di perempat final Piala FA. Minggu berikutnya, laga Liga Premier melawan Manchester City akan digelar.








