Kejutan baru bagi bintang Belanda akibat Koeman

Ronald Koeman, pelatih tim nasional Belanda, mengumumkan susunan pemain Oranje untuk menghadapi Swedia pada Sabtu malam ini, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Bintang Memphis Depay tidak masuk dalam susunan pemain inti Oranje untuk pertandingan kedua berturut-turut, setelah sebelumnya tampil sebagai pemain pengganti pada laga pertama melawan Jepang.

Koeman menurunkan Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, dan Cody Gakpo dalam susunan pemain inti.

Timnas Belanda sebelumnya memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan hasil imbang 2-2 melawan Jepang, sementara Swedia mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1.

Susunan pemain Belanda adalah sebagai berikut:

Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Jan-Paul van Hek, Frenkie de Jong, Tijani Renders, Ryan Gravenberch, Donell Malen, Cody Gakpo, Brian Probie

Sementara itu, Graham Potter, pelatih timnas Swedia, mengumumkan susunan pemainnya untuk menghadapi Belanda, yaitu sebagai berikut:

Kristoffer Nordfeldt, Gustav Lagerberg, Victor Lindelöf, Isaac Hen, Yassin Al-Ayari, Alexander Bernhardsson, Jesper Kallström, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Nigrén, Victor Giocuris, Alexander Isak