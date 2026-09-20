Dalam kejutan yang menarik perhatian, Wahib Al-Antari, gelandang klub Prancis Angers, memutuskan untuk mengubah tujuan internasionalnya dan memilih membela timnas Maroko pada periode mendatang, meskipun sebelumnya tampil mengenakan kostum timnas Mesir untuk kelompok usia.

Menurut situs Maroko "Sport7", Al-Antari telah memantapkan keputusannya untuk bergabung dengan skuad timnas Maroko U-17, ketimbang timnas Mesir, setelah sebelumnya pernah tampil bersama para pemain muda Mesir pada periode lalu.

Situs tersebut menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Mesir terkejut dengan penolakan sang pemain untuk bergabung dengan pemusatan latihan timnas Mesir U-20, sebelum akhirnya ia memutuskan membela timnas Maroko U-17 yang ditangani oleh Ahmed Al-Qantari.

Sumber yang sama menjelaskan bahwa Wahib Al-Antari memiliki keturunan Mesir dan Maroko, karena ia berasal dari ayah Mesir dan ibu Maroko, sehingga memberinya hak untuk membela kedua timnas tersebut.

Langkah Al-Antari ini membuka lembaran baru dalam perjalanan internasionalnya, setelah ia mengawali penampilannya bersama kelompok usia timnas Mesir, sebelum akhirnya memilih mengenakan kostum Maroko.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"