Klub Leganes membuat kejutan besar di bursa transfer setelah mengumumkan kesepakatan dengan penyerang Spanyol Alvaro Morata, dalam transfer luar biasa yang lewat itu tim menargetkan kembali dengan kuat ke Divisi Satu Liga Spanyol.

Menurut pengumuman klub, Morata tiba di markas klub pagi ini dan menandatangani kontrak berdurasi satu tahun, dan akan resmi bergabung dengan tim sebagai pinjaman dari Como selama satu musim, dalam kesepakatan yang perinciannya akan diumumkan secara resmi dalam hitungan jam.

Transfer ini terjadi setelah manuver rahasia yang dilakukan para pejabat Leganes selama periode belakangan, dengan memanfaatkan sumber daya keuangan klub dan kemampuannya mengelola batas gaji, untuk merekrut seorang penyerang yang memiliki perjalanan karier gemilang bersama klub-klub besar, terutama Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid, Milan, Galatasaray, dan Como.

Morata, yang pindah dari Galatasaray ke Como musim lalu, sangat ingin kembali ke Spanyol dan menetap di ibu kota Madrid, hal yang memainkan peran menentukan dalam merampungkan transfer ini dan memberi Leganes peluang untuk mewujudkan salah satu kejutan bursa transfer paling menghebohkan.

Leganes akan menanggung sebagian besar gaji penyerang Spanyol itu, sementara Morata setuju untuk melepaskan sebagian lain dari haknya, dalam langkah yang mencerminkan keinginannya untuk merampungkan kepulangan ke Madrid dan menjalani pengalaman baru bersama klub.

Manuver Leganes tidak berhenti pada kesepakatan dengan pemain dan Como, karena klub bekerja untuk memastikan kesesuaian transfer ini dengan regulasi La Liga dan batas gaji, sebelum berhasil merampungkan seluruh pengaturan yang diperlukan.