Kejahatan keji: Bintang Uganda tewas di tangan preman

Rakyat Uganda berduka atas kematian salah satu pesepak bola paling terkenal di negara itu yang berusia 27 tahun setelah dipukuli oleh sekelompok orang yang diduga perampok di dekat rumahnya di ibu kota Kampala.

Menurut jaringan "BBC", pihak kepolisian menyatakan bahwa David Owori, pemain Uganda, mengalami serangan yang mematikan setelah melawan upaya perampasan telepon selulernya dan barang-barang miliknya yang lain, memicu gelombang kesedihan serta kemarahan publik yang kembali muncul terhadap kejahatan dengan kekerasan di Uganda.

Owori menjadi pemimpin klub Sports Club Villa, pemegang rekor jumlah kemenangan terbanyak di Liga Utama Uganda, di mana ia bermain sebagai bek kanan dan gelandang. Ia juga membela tim nasional negaranya.

Klub Uganda tersebut mengeluarkan pernyataan setelah insiden itu yang berbunyi: "Kami kehilangan lebih dari sekadar seorang pemain. Kami kehilangan seorang pemimpin, saudara, dan sahabat".

Para saksi mata mengatakan bahwa sekelompok penyerang memukuli pesepak bola itu dengan batu paving pada Selasa malam sebelum mereka merampas barang-barang milik Owori dan melarikan diri, meninggalkannya dalam keadaan tak sadarkan diri.

Juru bicara klub SC Villa, Assan Kasingye, menyatakan kepada para wartawan bahwa Owori menjadi sasaran tepat di luar rumahnya di Makindye, sebuah daerah pinggiran Kampala.

Kasingye mengatakan: "Pemain itu disergap oleh sekelompok preman saat ia mendekati rumahnya, yang mengakibatkan ia mengalami luka-luka serius yang mengancam nyawanya sebelum dilarikan dengan segera ke fasilitas medis".

Owori dilarikan dengan segera ke klinik medis terdekat lalu dipindahkan ke fasilitas swasta di kota itu, tetapi ia meninggal dunia akibat luka-lukanya kemarin, Rabu.

Juru bicara kepolisian setempat, Rachel Kawala, mengatakan bahwa para penyelidik sedang menelusuri petunjuk untuk mengidentifikasi para pelakunya.

Kawala menambahkan: "Lokasi kejadian telah didokumentasikan dan ditangani untuk memastikan semua bukti terkait dikumpulkan dan dijaga".

Pembunuhan Owori memicu keterkejutan di seluruh penjuru Uganda, di mana komunitas sepak bola, termasuk para suporter dan rekan setim, serta para politisi menuntut keadilan.

Ucapan-ucapan duka bagi bek itu, yang secara populer dikenal dengan nama Colgate, terus berdatangan.

Federasi Sepak Bola Uganda (Fufa) menggambarkan Owori sebagai "seorang pemimpin sejati di dalam maupun di luar lapangan".

Dalam pernyataannya disebutkan: "David bukan sekadar seorang pesepak bola. Ia adalah seorang pemimpin dan sumber inspirasi bagi satu generasi penuh".

Tim nasional, yang dikenal dengan sebutan "The Cranes", mengatakan bahwa tim telah kehilangan seorang bintang sepak bola yang mengemban harapan Uganda.

Parlemen pada Rabu menggelar hening cipta sejenak untuk mengenang jiwa Owori, dan menyerukan dilakukannya penyelidikan yang cepat.