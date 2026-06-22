Kejadian kematian yang mengejutkan di Piala Dunia 2026

Piala Dunia 2026 diwarnai dengan kejadian kematian yang mengejutkan selama babak penyisihan grup turnamen yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", seorang petugas keamanan muda tewas di Stadion "Sovey" setelah tertabrak mobil saat sedang berjalan kaki pulang ke rumahnya setelah salah satu pertandingan Piala Dunia.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa pemuda bernama Aaron Avery meninggal dunia pada hari keduanya bekerja, di mana tragedi ini terjadi setelah berakhirnya pertandingan antara Iran dan Selandia Baru, Senin lalu.

Norma Quinn, bibi Aaron, mengatakan, “Saya hancur karena ini adalah hal terakhir yang bisa kami duga akan terjadi.”

Kecelakaan tabrakan itu terjadi hanya beberapa bangunan dari rumah Aaron di dekat Jalan “Van Ness”, dan keluarganya melaporkan bahwa jenazahnya terseret hingga setengah blok perumahan setelah ditabrak mobil tersebut.

Pihak berwenang telah menangkap pengemudi mobil tersebut, sebuah "Tesla" berwarna putih, sehubungan dengan kecelakaan fatal tersebut.

Queen mengatakan kepada jaringan berita “CBS”, “Berdasarkan apa yang saya dengar, kemungkinan besar kecepatan berperan dalam kecelakaan ini, dan pria tersebut berada di bawah pengaruh alkohol.”

Aaron segera dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis setelah tabrakan tersebut, dan diketahui menderita cedera otak traumatis menurut halaman penggalangan dana miliknya di situs “GoFundMe”. Para dokter kemudian menyatakan bahwa ia mengalami kematian otak pada sore hari berikutnya setelah dipasang alat bantu pernapasan.