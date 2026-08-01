Berkas mengenai direktur teknik baru Al Ahli Saudi kembali ke titik awal, setelah peluang untuk mendatangkan dua pelatih Spanyol, Xavi Hernandez dan Marcelino Garcia, menurun. Nama keduanya sebelumnya dikaitkan dengan tugas memimpin tim menggantikan pelatih Jerman, Matthias Jaissle.

Jaissle mengajukan pengunduran dirinya kepada manajemen Al Ahli setelah membawa tim meraih dua gelar beruntun di Liga Champions Elite Asia, demi memulai petualangan baru bersama Newcastle United.

Al Ahli sempat terlihat dekat untuk segera menentukan pengganti pelatih Jerman tersebut, tetapi jurnalis Italia terpercaya Fabrizio Romano menegaskan bahwa apa yang beredar dalam beberapa jam terakhir soal dekatnya Xavi atau Marcelino dengan kursi kepelatihan Al Ahli tidaklah benar.

Pakar bursa transfer itu menekankan melalui "X" bahwa kedua pelatih tersebut tidak dekat untuk mengemban tugas itu pada tahap ini.

Kabar ini datang untuk melemparkan bayang-bayang keraguan atas jalannya negosiasi, setelah laporan-laporan sebelumnya menyebutkan kemajuan Al Ahli dalam pembicaraannya dengan para pelatih Spanyol tersebut.

Surat kabar "Al Riyadiah" mengungkap tadi malam, Jumat, bahwa manajemen Al Ahli memberi Xavi tenggat waktu selama 48 jam untuk menentukan sikapnya terhadap tawaran resmi yang diajukan kepadanya, mengingat ia berada di puncak daftar kandidat pengganti Jaissle.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa manajemen klub pada saat yang sama terus melanjutkan negosiasinya dengan lebih dari satu pelatih sebagai antisipasi jika Xavi menolak tawaran, disertai kecenderungan untuk merekrut pelatih yang pernah bekerja di Liga Saudi atau di salah satu turnamen di kawasan tersebut.

Di sisi lain, situs Prancis "Foot Mercato" menyebutkan hari ini, Sabtu, bahwa Al Ahli telah mencapai tahap lanjut dalam negosiasi dengan Marcelino Garcia, dan bahwa pelatih Spanyol itu telah menyatakan persetujuannya untuk memimpin tim, sementara upaya untuk menuntaskan detail akhir kontrak masih berlangsung.