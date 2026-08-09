Bintang Mesir Mohamed Salah, pemain klub Turki Trabzonspor, menghadapi sengketa hukum di Mesir, setelah Pengadilan New Cairo mengeluarkan putusan yang mewajibkannya hadir secara pribadi di hadapan pengadilan pada September mendatang, untuk mengucapkan sumpah decisoir dalam gugatan terkait tuntutan honorarium pengacara.

Majelis Perdata yang berwenang di Pengadilan Tingkat Pertama New Cairo menetapkan sidang pada 6 September 2026, untuk kehadiran Salah secara pribadi di hadapan pengadilan, dalam perkara nomor 7826 tahun 2025 perdata penuh, yang diajukan oleh pengacara Amr Farag Allah Morsy Abdel Tawab.

Gugatan tersebut berkaitan dengan tuntutan pengacara agar Mohamed Salah diwajibkan membayar hak-hak finansial, yang menurutnya merupakan honorarium atas pekerjaan hukum, administratif, konsultasi, dan berkas perkara yang ditanganinya untuk kepentingan pemain selama tahun-tahun terakhir.

Mengapa pengadilan meminta kehadiran Mohamed Salah?



Pengadilan menuntut Mohamed Salah untuk mengucapkan "sumpah decisoir" terkait penyangkalan atas pekerjaan hukum dan administratif yang dilakukan pengacara sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan, serta menyangkal adanya sejumlah uang atau honorarium yang menjadi haknya atas pekerjaan tersebut.

Pengadilan menjelaskan bahwa ketidakhadiran Salah untuk mengucapkan sumpah, atau penolakannya untuk mengucapkannya tanpa alasan hukum yang sah, dapat mengakibatkan ia dianggap "menolak sumpah", dengan segala konsekuensi hukum yang ditetapkan dalam kasus semacam ini.

Pengadilan juga memutuskan menunda penetapan biaya dan honorarium pengacara hingga sengketa diselesaikan secara final.

Kasus ini bermula dari gugatan yang diajukan pengacara pada September 2025, menuntut pembayaran nilai honorarium yang menurutnya menjadi haknya atas pekerjaan hukum, administratif, konsultasi, dan berkas perkara yang ditanganinya untuk kepentingan Mohamed Salah.

Pengacara tersebut, menurut dokumen yang diajukan ke pengadilan, mendasarkan tuntutannya pada surat kuasa resmi umum dalam berbagai perkara yang dikeluarkan pada tahun 2012, yang menurutnya memberinya wewenang untuk menangani prosedur dan pekerjaan hukum terkait Salah.

Ia menyebutkan bahwa surat kuasa tersebut tetap berlaku hingga Agustus 2025, ketika ia diberitahu tentang pemberhentiannya dari mewakili pemain tersebut.

Pengacara itu juga menuntut ganti rugi atas kerugian materiel dan imateriel yang menurutnya dideritanya akibat tidak diterimanya hak-haknya, di samping biaya-biaya yang ditanggungnya selama menangani pekerjaan yang menjadi objek sengketa.

Apa itu sumpah decisoir?

Sumpah decisoir adalah sarana pembuktian hukum yang diajukan salah satu pihak dalam gugatan kepada pihak lain untuk memutuskan suatu fakta tertentu yang dipersengketakan, di mana pihak yang kepadanya sumpah itu diajukan diminta untuk bersumpah bahwa ia benar dalam menyangkal atau membuktikan fakta tersebut. Jika pihak tersebut mengucapkan sumpah, maka berlaku akibat hukumnya dalam memutuskan fakta yang bersangkutan. Namun jika ia menolak mengucapkannya atau tidak hadir untuk mengucapkannya tanpa alasan yang dapat diterima pengadilan, maka ia dapat dianggap menolak sumpah, dan hal itu menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat memengaruhi secara menentukan hasil sengketa.



Sidang di waktu yang sensitif

Sidang pada 6 September ini datang di waktu yang bisa menjadi tantangan bagi Mohamed Salah, karena pemain tersebut saat ini tengah bersiap untuk memulai perjalanan resminya bersama Trabzonspor di Liga Turki.

Salah dijadwalkan menjalani pertandingan pertamanya di kompetisi tersebut pada 15 Agustus melawan Kasımpaşa, sementara Trabzonspor terikat dengan pertandingan melawan Gençlerbirliği pada hari yang ditetapkan untuk sidang pengadilan.

Dengan demikian, Salah harus menyikapi putusan pengadilan terkait kehadiran pribadi, di saat ia memulai babak baru dalam perjalanan profesionalnya bersama Trabzonspor.

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