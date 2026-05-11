Kees Jansma resmi hengkang dari tim nasional Curaçao

Kees Jansma telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala humas timnas Curaçao menyusul gejolak seputar posisi pelatih kepala Fred Rutten, demikian dilaporkan De Telegraaf. Akibatnya, mantan kepala humas timnas Belanda tersebut tidak akan ikut serta ke Piala Dunia di Amerika Serikat.

Kepergian Jansma terjadi pada momen yang sangat menarik. Sebelumnya pada hari Senin, diketahui bahwa Dick Advocaat akhirnya kembali sebagai pelatih kepala Curaçao, setelah Fred Rutten mengundurkan diri akibat ketegangan internal di dalam skuad dan staf.

Jansma memulai petualangannya bersama Curaçao pada tahun 2024. Saat itu, ia bersama Advocaat, asisten pelatih Cor Pot, dan dokter Casper van Eijck pindah ke tim nasional. Keempatnya telah bekerja sama dalam waktu yang lama, yang membuat kepergian Jansma semakin mencolok.

Setelah pergantian kepemimpinan antara Rutten dan Advocaat, Jansma memutuskan untuk secara definitif mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala humas. Menariknya, Cor Pot, yang selama bertahun-tahun menjadi asisten tetap Advocaat, justru kembali ke Curaçao. Ia akan menuntaskan Piala Dunia bersama sang "Jenderal Kecil".

Diperkirakan akan ada perubahan lain dalam staf Curaçao. Selama tur persahabatan baru-baru ini ke Australia, kerja sama antara beberapa anggota staf baru – yang direkrut oleh Rutten – dan kelompok pemain sudah berjalan kurang lancar. Menurut De Telegraaf, hal itu berkaitan dengan Roel Coumans, Arno van Zwam, Alessandro Schoenmaker, dan dokter tim Suzanne Huurman.