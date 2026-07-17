Harry Kane, bintang timnas Inggris, mengomentari hilangnya peluang The Three Lions untuk bersaing memperebutkan gelar Piala Dunia 2026, setelah kalah 1-2 dari Argentina di babak semifinal.

Kane menulis di akunnya di platform "X": "Tidak ada kata-kata yang cukup besar saat ini untuk menghilangkan rasa sedih yang mendalam ini... Kami hampir, sangat dekat untuk mencapai final lagi, tetapi itu tidak cukup. Kami telah memberikan segalanya selama tujuh minggu terakhir, dan karena itu, terhenti sebelum mencapai tujuan adalah hal yang sulit diterima."

Dia menambahkan: “Saya tahu ekspektasi sangat tinggi, dan itu wajar, karena kami telah mendekati kesuksesan selama 8 tahun, namun kami masih kehilangan potongan terakhir dari teka-teki kesuksesan itu. Sekarang kami harus mengambil jarak sejenak, mencerna apa yang telah terjadi, lalu menemukan cara untuk menjadi lebih baik. Saya merasa sangat bangga dengan apa yang telah ditunjukkan para pemain dan penampilan kami sepanjang turnamen ini, setelah kami berhasil melewati pertandingan-pertandingan sulit dan situasi yang rumit.”

Dia melanjutkan: “Ada kenangan yang akan tetap melekat pada kami para pemain, dan saya yakin kenangan itu juga akan tetap melekat pada kalian, para penggemar, selama bertahun-tahun. Mengejar kejayaan tidak selalu berarti kamu akan mencapainya. Kamu harus berjuang untuk itu, mengalami kegagalan, lalu bangkit kembali dan terus mencoba, dan itulah yang akan kami lakukan. Tidak ada jalan lain selain terus percaya pada diri kita sendiri dan terus berjuang.”

Dia menutup dengan mengatakan: “Terima kasih kepada setiap suporter yang telah datang jauh-jauh untuk mendukung kami dan memberikan dukungan di tribun. Terima kasih kepada setiap suporter di tanah air yang percaya dan mendukung kami. Terima kasih kepada para pemain dan staf pelatih atas segala yang telah kalian berikan. Dan seperti biasa, baik kami menang maupun kalah, kami belajar dan bangkit kembali.”



