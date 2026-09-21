Ada kesamaan pendapat dalam program-program radio soal kondisi Real Madrid musim ini, bahwa para pemain tidak berlari dan tidak mengeluarkan usaha yang dibutuhkan, terutama setelah kekalahan dalam derby melawan Atletico dengan skor 1-2.

Setelah menjalani 7 pekan La Liga, tim kerajaan itu memasuki jeda internasional dalam posisi keempat, tertinggal 6 poin dari pemuncak klasemen Barcelona, yang tampil dengan awal musim yang sangat kuat.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa seluruh pendapat dalam program "El Partidazo" di radio "Cope" sepakat mengarahkan tudingan kepada para pemain Real, yang dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas situasi saat ini.

Jurnalis Spanyol Manolo Lama mengatakan, "Bukan dengan Carlo Ancelotti, bukan dengan Xabi Alonso, dan bukan dengan Alvaro Arbeloa. Para pemain terus tidak mengeluarkan usaha dan tidak solid satu sama lain."

Ia menambahkan, "Jika Atletico Madrid mulai mengalirkan bola, khususnya di antara kedua bek tengah dan penjaga gawang, maka Real Madrid tidak maju untuk menekannya."

Lama menjelaskan soal tim kerajaan itu, "Mereka menunggu, dan bahkan tidak ingin maju untuk menghadapinya."

Dari sisinya, jurnalis Paco Gonzalez mengatakan, "Real Madrid saat ini tidak memiliki pemain yang dibutuhkan untuk bermain, kecuali Guler. Siapa yang mampu menjalankan serangan kolektif yang terorganisasi di tim kerajaan dengan susunan pemain saat ini? Tchouameni, Bellingham, sedangkan sisanya, semua yang mereka tampilkan hanyalah pergerakan-pergerakan individu."

Ia menegaskan, "Real Madrid mendapat nilai 10 secara fisik ketika Anda melihat mereka, dari sisi fisik mereka bisa mengalahkan siapa saja, tetapi untuk bermain sepak bola, tidak ada selain Guler."

Ia menambahkan, "Konate dan Dumfries tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengeluarkan bola dari belakang. Ini adalah masalah besar yang berkaitan dengan gaya bermain dan para pemain."

Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora