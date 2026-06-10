Kecerobohan keamanan membahayakan para pemain Argentina di Piala Dunia

Sebuah kelalaian keamanan menyebabkan bocornya detail paspor seluruh pemain tim nasional Argentina, menjelang pertandingan persahabatan pemanasan Piala Dunia 2026 pada Selasa kemarin melawan Islandia, termasuk bintang Inter Miami asal Amerika Serikat dan legenda Barcelona, Lionel Messi.

Nomor paspor yang tercantum dalam daftar resmi tim seharusnya disamarkan sebelum dipublikasikan kepada media dan publik, namun informasi tersebut beredar tanpa penyuntingan di Stadion Jordan-Hare, Alabama, menurut kantor berita "Reuters".

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Argentina menang 3-0 atas Islandia, dalam pertandingan yang menandai kembalinya Messi dari cedera, dan ia mencetak gol dari tendangan penalti, hanya dua menit setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Messi kini menjadi pemain tertua yang mencetak gol dalam sejarah Argentina, pada usia 38 tahun dan 11 bulan, mengungguli Angel Labruna yang memegang rekor sebelumnya sejak tahun 1957.

Argentina, juara bertahan Piala Dunia, akan bermain di Grup 10 bersama Aljazair, Yordania, dan Austria.