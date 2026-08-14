Komite Teknik Wasit di Spanyol melanjutkan langkah-langkahnya menuju transparansi yang lebih besar dalam menangani keputusan-keputusan wasit yang kontroversial, setelah memutuskan untuk mempertahankan program "Tiempo de Revisión" untuk musim kedua secara beruntun, dengan menghadirkan perubahan mendasar berupa pemanfaatan kecerdasan buatan untuk memilih kasus-kasus yang akan dianalisis.

Program mingguan ini bertujuan meninjau momen-momen wasit paling menonjol dalam pertandingan divisi pertama, divisi kedua, dan liga wanita, di mana para pejabat komite teknik menjelaskan keputusan yang diambil, serta secara terbuka mengakui apakah wasit telah benar atau keliru, dengan berpijak pada pasal-pasal peraturan permainan dan penafsirannya.

Kecerdasan buatan memilih kasus

Perubahan paling menonjol pada musim baru ini adalah ditiadakannya komite yang sebelumnya beranggotakan sejumlah mantan pemain dan pelatih, yang bertugas memilih kasus-kasus yang layak dianalisis, di antaranya Fernando Morientes dan Sandoval.

Sebagai gantinya, kecerdasan buatan akan mengemban tugas menentukan kasus-kasus wasit paling menonjol di setiap pekan, sebagaimana disorot surat kabar Spanyol "AS".

Komite Teknik Wasit menjelaskan bahwa La Liga akan memilih momen-momen tersebut melalui sistem berbasis kecerdasan buatan, dengan tujuan menentukan kasus-kasus yang paling penting di setiap pekan, sebelum CTA melakukan analisis teknis atasnya.

Komite berpendapat bahwa sistem baru ini akan menambah kadar objektivitas, keterlacakan proses pemilihan, dan transparansi yang lebih besar bagi program tersebut.

Meski demikian, CTA tetap memegang hak untuk menambahkan kasus lain yang memiliki nilai edukatif atau pelatihan yang luar biasa jika dinilai layak untuk dijelaskan, dengan catatan hal itu dilakukan tanpa mengesampingkan satu pun kasus yang dipilih oleh sistem kecerdasan buatan.

Pengakuan terbuka atas kesalahan

Program "Tiempo de Revisión" akan terus tayang secara mingguan, untuk menganalisis keputusan-keputusan kontroversial paling menonjol di setiap pekan, sekaligus memberi komite teknik ruang untuk mengakui kesalahan wasit ketika hal itu terjadi, di samping menjelaskan kasus-kasus di mana keputusan yang benar telah diambil.

Program ini dipandang sebagai proyek edukatif yang bertujuan mendekatkan keputusan-keputusan wasit kepada penggemar, klub, pemain, dan pelatih, alih-alih sekadar mengumumkan keputusan tanpa menjelaskan alasannya.

Penayangan episode pertama diperkirakan akan tertunda selama dua pekan, akibat digelarnya pertandingan-pertandingan pekan pembuka liga sepanjang 7 hari yang berbeda.

Pengalaman yang lebih modern dan jelas

Komite Teknik Wasit juga mengungkapkan pembaruan cara penyajian program, agar lebih banyak mengandalkan ilustrasi grafis serta sumber daya audio dan visual.

Komite menyatakan bahwa versi baru ini akan "lebih jelas, dinamis, dan menarik", dengan menggunakan alat-alat visual baru yang membantu menyajikan penjelasan teknis secara langsung dan cepat, serta memudahkan para pemirsa memahami keputusan-keputusan wasit.

CTA menegaskan bahwa inti dari inisiatif ini tidak berubah, yaitu mendekatkan perwasitan kepada klub, pemain, pelatih, dan penggemar, serta turut memperkuat pemahaman terhadap peraturan permainan dan mekanisme pengambilan keputusan wasit, di bawah tema transparansi, edukasi, dan inovasi.

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Wasit meluncurkan "panduan kontroversi"

Arah kebijakan Komite Teknik Wasit menuju transparansi tidak berhenti pada program "Tiempo de Revisión", karena mereka juga meluncurkan sebuah panduan menyeluruh untuk keputusan-keputusan wasit yang kontroversial, yang dapat dirujuk oleh klub, pemain, media, dan penggemar sepanjang musim.

Panduan yang bernama "Card" ini memuat beragam kasus wasit yang dijelaskan secara terperinci, disertai kemungkinan menyaksikan cuplikan video ilustratif untuk sebagian di antaranya, sehingga menjadi rujukan digital untuk memahami cara penerapan peraturan dalam berbagai situasi.

Surat kabar "AS" sebelumnya telah mengungkap kesiapan komite untuk meluncurkan panduan ini, sebelum akhirnya kini tersedia secara digital.

Presiden Federasi Spanyol: Kami ingin memperkuat kepercayaan

Rafael Louzán, Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, menegaskan bahwa mendekatkan kriteria wasit kepada pemain, pelatih, klub, media, dan penggemar akan memperkuat pemahaman terhadap keputusan, serta meningkatkan tingkat kepercayaan dan penghormatan terhadap kerja perwasitan.

Di sisi lain, Fran Soto, Presiden Komite Teknik Wasit, menegaskan bahwa inisiatif ini hadir dalam kerangka keinginan komite untuk menghadirkan tingkat transparansi yang lebih besar mengenai kerja para wasit dan kriteria teknis yang menjadi pijakan keputusan mereka.

Soto menilai penerbitan panduan ini sebagai langkah yang tidak lazim di tingkat internasional, seraya menegaskan bahwa tujuannya adalah berbagi pengetahuan, menjelaskan dasar-dasar keputusan wasit, dan mendekatkan perwasitan kepada seluruh pihak dalam permainan.