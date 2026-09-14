Kecelakaan mengerikan mengguncang kekasih Vinicius: "Hatiku hancur"

Influencer asal Brasil, Virginia Fonseca, pasangan dari bintang Brasil Vinicius Junior yang memperkuat Real Madrid, mengumumkan meninggalnya pengawal pribadinya, Rogerio Camilo Ramos, beserta sang istri, Paula Regina Rodarte Camilo, akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Brasil, seraya mengungkapkan rasa terkejut dan duka mendalam.

Menurut yang dilaporkan oleh kanal "Rota Verde Goias", kecelakaan itu terjadi di jalan tol di kawasan Ribeirao das Bois, yang termasuk wilayah munisipalitas Guapo di area ibu kota Goiania.

Seorang dokter dari layanan gawat darurat memastikan meninggalnya Rogerio Camilo, yang saat itu mengendarai sepeda motor, sementara sang istri, Paula Regina, ditemukan dalam kondisi henti jantung dan pernapasan. Ia menjalani upaya resusitasi dengan bantuan tim pemadam kebakaran, namun akhirnya mengembuskan napas terakhir.

Beberapa jam sebelumnya, Fonseca sempat mengikuti rangkaian acara balapan Grand Prix Spanyol Formula 1 di sirkuit "Madring", sebelum kemudian mengumumkan lewat akun "Instagram" miliknya kabar meninggalnya pengawal pribadinya beserta sang istri, seraya menjelaskan bahwa ia menunda mengunggah kabar tersebut demi menunggu seluruh anggota keluarga diberitahu terlebih dahulu.

Pasangan Vinicius itu menulis dalam pesannya: "Saya baru saja menerima kabar meninggalnya Camilo, pengawal keamanan pribadi kami, beserta istrinya. Saya tidak mengunggah apa pun sebelumnya karena kami menunggu agar seluruh anggota keluarga mengetahuinya, tetapi sejak saya menerima kabar itu saya tidak mampu melakukan hal lain apa pun, hati saya hancur."

Ia menambahkan dalam perpisahannya dengan pengawal pribadinya: "Kami akan selamanya bersyukur atas segala perhatian, perlindungan, kebijaksanaan, ketulusan, dan cinta yang begitu besar yang selalu engkau curahkan untuk keluarga kami. Kehadiranmu adalah tempat berlindung yang aman, dan kenanganmu akan tetap abadi di hati kami selamanya."

Fonseca menyatakan bahwa mendiang beserta istrinya akan tetap menjadi penjaga bagi putri mereka, Heloiza, di matanya, seraya menegaskan bahwa keluarga akan berada di sisinya serta menyelimutinya dengan perhatian dan cinta, sebelum akhirnya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga kedua almarhum dan mendoakan mereka diberikan kesabaran serta ketabahan.