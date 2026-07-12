Kecelakaan lalu lintas, mantan pemain Benfica dan Modena, Manù, tewas

Dunia sepak bola berduka atas meninggalnya Manú, yang bernama asli Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, yang meninggal pada usia 43 tahun akibat kecelakaan lalu lintas. Kabar duka ini, yang diumumkan oleh FC Alverca, tidak hanya menggemparkan Portugal tetapi juga dunia sepak bola Italia, mengingat mantan pemain sayap penyerang tersebut pernah membela Modena dan Carpenedolo selama kariernya yang panjang. Melalui pernyataan resmi, Alverca—klub profesional pertama sang pemain—mengenang mantan pemainnya “dengan rasa syukur”, sekaligus menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga dan teman-temannya.





JUGAM DI ITALIA - Manù pernah membela Benfica antara tahun 2004 dan 2008, sementara di Italia ia bermain untuk Modena dan Carpenedolo, sebelum melanjutkan kariernya di Yunani, Polandia, Tiongkok, dan Siprus, serta Portugal.