Ajax hanya mampu bermain imbang melawan Excelsior (2-2) di Johan Cruijff ArenA pada Sabtu malam. Situasinya bahkan bisa berakhir lebih buruk bagi tim Amsterdam, karena tim Rotterdam itu tampak seharusnya mendapat penalti pada akhir pertandingan di masa injury time. Analis ESPN Danny Koevermans menilai Ajax sangat beruntung.

Pada menit kedua masa injury time, pemain Excelsior Irakli Yegoian melewati bek Ajax Thilo Kehrer, setelah itu pemain Georgia tersebut dihentikan oleh Baas. Sang bek memang menyentuh bola dengan kakinya, tetapi juga menghantam wajah Yegoian dengan keras. Wasit Jannick van der Laan tidak meniup peluit untuk pelanggaran dan juga tidak dipanggil ke layar oleh VAR Ingmar Oostrom.

"VAR hapus saja!" buka Koevermans dengan tegas. "Percaya saja pada penilaian wasit, selesai. Ajax benar-benar sangat beruntung di sini. Saya pikir VAR harus turun tangan di sini, karena Baas jelas menendangnya di wajah."

"Dia memang sedikit mengenai bola, itu juga terlihat, tetapi dia juga mengenai wajahnya. Kita sudah pernah melihat kartu merah untuk kejadian seperti ini, untuk Veerman, jadi saya tidak akan terkejut jika ini diberikan penalti."

"Di sini VAR tidak turun tangan, lalu belakangan iya, dan kemudian wasit tetap pada keputusannya... Saya tetap anti-VAR, singkirkan saja alat itu. Jadi Anda tinggal harus menerima bahwa Van der Laan mengambil keputusan ini dan kita lanjut."

"Sesial apa pun ini untuk Ajax, saya rasa ini adalah penalti. Dia menendangnya di wajah." Dari para analis ESPN, hanya Bram van Polen yang tidak yakin itu penalti. "Dari sudut ini tampaknya cukup keras. Saya juga masih bisa menerima kalau dia tidak memberikannya."

Yegoian ditanya soal momen itu setelah pertandingan. "Saya mendapat tendangan yang bagus ke wajah saya. Saya sampai berdarah karenanya. Menurut saya itu seratus persen penalti. Saya rasa itu kaki yang sangat tinggi, dia mengenainya saya. Setelahnya kita bisa membicarakannya. Dia tidak memberikannya, ya sudah seperti itu."



