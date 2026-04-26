Keberuntungan besar bagi Cape Verde menjelang Piala Dunia 2026

Menjelang Piala Dunia 2026, Cape Verde menerima kabar baik. Logan Costa mengalami robekan ligamen silang pada pertengahan Juli tahun lalu, namun jurnalis Benjamin Quarez mengetahui bahwa pemain bintang negaranya itu akan kembali bermain bersama Villarreal pada Minggu malam.

Costa lahir 25 tahun lalu di Saint-Denis, Prancis, namun bek tengah ini memutuskan pada 2022 untuk pindah ke negara asal orang tuanya: Cape Verde. Sejak itu, ia telah mengumpulkan 26 caps.

Dalam 26 pertandingan tersebut, ia berhasil memberikan kesan yang begitu mendalam sehingga dianggap sebagai salah satu pemimpin alami dalam skuad Hiu Biru. Selain itu,Costa adalah satu-satunya pemain dalam skuad yang bermain di salah satu dari lima liga terbaik di Eropa.

Costa menjalani pendidikan pemuda di Stade de Reims, namun ia tidak pernah melampaui 25 pertandingan di tim B klub Prancis tersebut. Costa kemudian memutuskan untuk pindah ke Toulouse pada 2021, di mana ia berhasil menembus Ligue 1.

Costa bermain selama tiga tahun untuk Toulouse dan menjadi rekan setim Branco van den Boomen serta Thijs Dallinga. Pada 2024, Villarreal sangat yakin dan menawar 17,5 juta euro ditambah 1,5 juta euro bonus. Dengan demikian, Costa menjadi pemain asal Cape Verde termahal sepanjang sejarah.

Costa menjalani musim debut yang bagus bersama Villarreal, namun dalam persiapan menjelang musim ini, segalanya berjalan sangat buruk. Minggu malam nanti, ia akhirnya bisa kembali bermain saat Villarreal menjamu Celta de Vigo di kandang sendiri.

Kemungkinan besar Costa akan masuk dalam skuad Piala Dunia bersama sejumlah rekan setimnya yang lahir di Belanda. Di antaranya adalah Sidny Lopes Cabral (Benfica), Deroy Duarte (Ludogorets), Leroy Duarte (Puskás Akadémia), Alessio Da Cruz (Anorthosis Famagusta), Dailon Livramento (Casa Pia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), dan Ayoni Santos (Sparta Rotterdam) memiliki peluang untuk terpilih.

Bertahan di Piala Dunia pasti akan menjadi tantangan berat. Tim Afrika ini tergabung dalam grup bersama Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi. Bagi Cape Verde, ini akan menjadi kali pertama mereka berpartisipasi dalam turnamen final dunia.