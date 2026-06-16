Kebenaran tentang minat Real Madrid untuk merekrut Ayoub Bouadi

Beberapa sumber mengungkap bahwa Real Madrid memang tertarik untuk merekrut gelandang Lille asal Maroko, Ayoub Bouadi, pada bursa transfer musim panas ini.

Sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, laporan-laporan telah mengaitkan nama Bouadi dengan beberapa klub di Liga Premier Inggris, selain Real Madrid dan Paris Saint-Germain.

Ramón Álvarez de Mon, jurnalis terkenal dari Radio Marca, menulis di akunnya di platform "X": "Diomande dan Ayoub Bouadi merupakan bagian dari daftar pemain muda yang telah dipantau oleh Real Madrid sejak lama."

Dalam konteks yang sama, jurnalis Spanyol Tomás González Martín mengatakan kepada surat kabar "El Debate": "Real Madrid memang sudah mengincar Ayoub Bouadi, pemain berusia 18 tahun yang tampil gemilang dalam pertandingan Brasil melawan Maroko."

Dia menambahkan: "Klub awalnya tidak berencana merekrut pemain muda lain, tapi sepertinya pemain Maroko berusia 18 tahun ini, seolah-olah sudah berusia 30 tahun: pemain yang dominan, tenang, seimbang, memiliki umpan akurat, dan kemampuan untuk menguasai duel."

Dia melanjutkan: "Bouadi adalah pemain yang bagus, tampan, dan harganya terjangkau sebelum penampilannya yang menonjol di Piala Dunia, yang mungkin akan menaikkan harganya dari 50 juta euro menjadi 80 juta. Dia adalah pemain yang berkembang dengan sangat cepat dalam kariernya."