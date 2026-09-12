Liverpool bermain imbang, di kandang sendiri dan di tengah para pendukungnya di Stadion Anfield, melawan Fulham, tanpa gol, Sabtu sore, pada pekan keempat perjalanan Liga Primer Inggris.

Para pemain Liverpool dan Fulham gagal menggetarkan gawang sepanjang 90 menit, sehingga pertandingan berakhir dengan skor imbang tanpa gol.

Poin Liverpool bertambah menjadi 6 poin di peringkat keenam, sementara Fulham mulai bangkit bersama pelatihnya Alvaro Arbeloa, dengan meraih poin pertamanya, sehingga menempati posisi ke-17 setelah kalah pada 3 pekan pertama.

Jaringan Liverpool Echo mengulas momen-momen paling menonjol dalam laga tersebut, di mana Alexander Isak, bintang Liverpool, nyaris membuka keunggulan setelah umpan Barcola, tetapi ia menembak bola melenceng di samping gawang.

Liverpool berupaya menguasai bola secara dominan pada menit-menit awal, dalam upaya untuk memaksakan penguasaan atas jalannya pertandingan.

Fulham nyaris mengejutkan Liverpool setelah sebuah kesalahan pertahanan, di mana Ryan Gravenberch kehilangan bola di dalam kotak penalti, tetapi Jaquez menghalau bola dari garis gawang.

Pada menit ke-22, mistar gawang menggagalkan Liverpool membuka keunggulan setelah Munoz melompat dengan baik di tiang dekat untuk menyambut tendangan sudut Szoboszlai, tetapi sundulannya membentur mistar.

Barcola berusaha mencuri gol keunggulan bagi Liverpool sebelum akhir babak pertama setelah menembak bola secara langsung menyusul umpan silang Szoboszlai, tetapi Castagne, pemain Fulham, berhasil menghalau bola.

Liverpool mendapatkan tendangan bebas di posisi yang menguntungkan, lalu Szoboszlai melepaskan tembakan keras, tetapi kiper Leno menepisnya.

Pertahanan Fulham bertahan menghadapi serangan-serangan Liverpool, sehingga tim tamu berhasil keluar dengan meraih satu poin imbang.

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