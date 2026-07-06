Keadaan darurat mengacaukan rencana Argentina saat menghadapi Mesir

Tim nasional Argentina bersiap menghadapi tim nasional Mesir besok, Selasa, dalam babak 16 besar Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Jaringan TyC Sports melaporkan bahwa timnas Argentina mengalami kendala tak terduga dalam jadwalnya, setelah penerbangan yang akan mengangkut rombongan dari Miami ke Atlanta tertunda lebih dari 15 menit akibat hujan lebat dan badai petir.

Penerbangan tersebut, yang menurut jadwal memakan waktu satu jam 40 menit, berangkat lebih dari 15 menit setelah waktu yang dijadwalkan, sehingga memengaruhi jadwal tim Argentina, yang tiba di Atlanta lebih lambat dari yang direncanakan.

Setelah pesawat mendarat di bandara, para pemain menuju hotel yang berjarak sekitar setengah jam perjalanan, sehingga mereka tiba di tempat penginapan sekitar tengah malam waktu Argentina.

Perlu dicatat bahwa keterlambatan ini mungkin akan memaksa staf teknis tim Tango yang dipimpin oleh Lionel Scaloni untuk menyesuaikan rencananya, dan kemungkinan besar jadwal sesi latihan akan diubah, guna memberikan para pemain waktu istirahat yang lebih banyak.