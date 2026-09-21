Kepergian Luka Modric dan Toni Kroos tampaknya meninggalkan kekosongan yang jelas dalam sistem permainan Real Madrid, terutama dalam cara membantu Vinicius Junior memanfaatkan kecepatannya dan bergerak di ruang-ruang yang tepat di dalam lapangan.

Para peserta program "Bar Ciki y Flaki" di radio "Cadena SER" menyebutkan bahwa sang winger asal Brasil itu sebelumnya diuntungkan oleh kehadiran duet tersebut di lini tengah, di mana Modric dan Kroos mengarahkan pergerakannya serta memberinya bola-bola yang membantunya menghadapi para bek dan menusuk di belakang garis pertahanan.

Eloy Lecina menjelaskan bahwa Vinicius menemukan pada diri Modric dan Kroos pemain-pemain yang mampu membaca pergerakannya dan memberinya umpan-umpan yang tepat, yang membantunya tampil lebih berpengaruh selama tahun-tahun terakhir.

Lecina mengatakan bahwa ia ingin mendengar penilaian Modric dan Kroos terhadap penampilan lini tengah Real Madrid saat ini, seraya menambahkan bahwa ia bertanya-tanya apa yang akan dikatakan kedua pemain itu seandainya mereka duduk di luar lapangan dan menyaksikan pertandingan tim saat ini.

Para analis program tersebut menilai bahwa menurunnya pengaruh Vinicius tidak hanya terkait dengan sang pemain itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh cara membangun permainan di dalam tim, mengingat tidak adanya pemain yang memiliki kemampuan mengumpan bola dengan cepat dan akurat ke ruang-ruang yang mahir dimanfaatkan oleh winger asal Brasil tersebut.

Hal ini terjadi di saat Real Madrid menghadapi kritik karena kekurangan kelancaran di lini tengah, sebab memiliki pemain-pemain yang cepat di lini depan tidaklah cukup jika mereka tidak mendapatkan dukungan dan umpan-umpan yang diperlukan dari para pemain tengah.

Menurut penilaian ini, tugas Jose Mourinho tidak terbatas pada mengembalikan versi terbaik dari Vinicius, tetapi meluas hingga menciptakan sebuah sistem yang memberinya kondisi yang sebelumnya membantunya membuat perbedaan, seperti yang terjadi ketika ia mengandalkan umpan-umpan Modric dan Kroos serta pergerakan cerdas keduanya.

Guler di luar posisinya dan Bernardo Silva di bangku cadangan

Lecina menilai bahwa Arda Guler tidak bermain di posisi alaminya, yang membatasi kemampuannya untuk memengaruhi jalannya pertandingan, sementara Bernardo Silva hanya mendapatkan sedikit menit bermain meskipun memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memperbaiki pembangunan permainan. Ia juga menunjukkan bahwa Endrick tidak mendapatkan cukup peluang untuk menunjukkan potensinya.

Lecina menuntut agar catatan-catatan yang dilontarkan Mourinho dalam konferensi persnya tercermin pada keputusan-keputusan teknisnya, alih-alih hanya berupa kritik verbal.

Ia mengatakan bahwa Real Madrid memberi Vinicius 8 pertandingan untuk mengembalikan levelnya, seraya mempertanyakan mengapa Bernardo Silva tidak diberi kesempatan serupa, walau melalui memainkannya dalam 4 pertandingan berturut-turut.

Ia menambahkan bahwa Real Madrid gagal mendatangkan Rodri atau Dominik Szoboszlai selama musim panas, tetapi mereka memiliki Bernardo Silva di bangku cadangan, seorang pemain yang bisa memberikan solusi tambahan di lini tengah, terutama mengingat tidak adanya kelancaran dalam membangun serangan tim.

Lecina mengkritik keputusan Mourinho selama derby, setelah ia memasukkan Eduardo Camavinga sebagai pergantian pertama Real Madrid, dengan menganggap bahwa kembalinya pemain tersebut ke lapangan tidak memberikan solusi yang dibutuhkan untuk masalah-masalah yang muncul saat menghadapi Atletico Madrid.