Bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, dikejutkan oleh pernyataan rekan senegara sekaligus rekan setimnya di timnas Prancis, Ousmane Dembele, pada Minggu kemarin.

Mbappe baru-baru ini menyampaikan pernyataan saat berbicara tentang Ballon d'Or: "Dembele selalu dipandang sebagai pemain berbakat. Sedangkan saya, saya selalu dianggap sebagai pemain pilihan. Saya langsung mencapai puncak dan di usia muda. Ia menjalani perjalanan yang berbeda, karena cedera, tetapi ia berhasil menutupi hal itu dengan baik."

Dembele menanggapi Mbappe setelah kemenangan Paris Saint-Germain 1-0 atas Brest, dengan mengatakan: "Saya memang selalu seperti ini. Saya selalu duduk di bagian belakang kelas dan bekerja keras. Sepanjang perjalanan karier saya, saya tidak mengucapkan satu kata pun, melainkan bekerja."

Ia menambahkan: "Saya tidak pernah menjadi pemain pilihan, saya bekerja keras dan mendapat ganjaran di tahun yang luar biasa bersama Paris. Tahun ini kita lihat saja (situasi di Ballon d'Or), saya mengikuti hal ini tanpa tekanan. Kita lihat saja nanti."

Menurut surat kabar Prancis "L'Equipe", Kylian Mbappe juga terkejut oleh pernyataan Ousmane Dembele pada Minggu kemarin, tetapi Mbappe tidak berniat menanggapinya secara terbuka, dan kedua pemain itu juga belum berbicara satu sama lain hingga saat ini.

Surat kabar Prancis itu menyebutkan bahwa ini bukan kali pertama Ousmane Dembele merasa tidak senang dengan pernyataan yang dilontarkan Kylian Mbappe.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Dembele sebenarnya sudah merasa terganggu oleh sejumlah pernyataan terbuka yang dilontarkan Mbappe dalam beberapa kesempatan selama tahun-tahun terakhir.

"L'Equipe" menyebutkan bahwa Dembele, yang mengenal Mbappe lebih dari siapa pun tetapi tidak naif, selalu memilih untuk tetap diam secara terbuka terhadap pernyataan-pernyataan Kylian.



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