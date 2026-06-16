Kasus Vinicius yang terulang... Tersangka baru ditangkap polisi

Polisi Spanyol telah menangkap seorang suporter muda klub Atlético Madrid atas tuduhan melontarkan hinaan rasial terhadap penyerang asal Brasil, Vinícius Júnior, pemain Real Madrid, menjelang pertandingan melawan klub Barcelona di Stadion Riyadh Air Metropolitano.

Insiden tersebut terjadi sebelum pertandingan perempat final Liga Champions pada 14 April lalu.

Peristiwa tersebut terekam oleh sebuah stasiun televisi Brasil dan juga beredar di media sosial, menurut laporan surat kabar AS Spanyol hari ini.

Sumber yang sama menyebutkan bahwa pemuda yang dituduh tersebut mengenakan kaos Atlético Madrid sambil melontarkan hinaan rasial seperti “simpanse” dan “monyet” kepada pemain Real Madrid tersebut, yang tidak ikut bermain dalam pertandingan tersebut.

Menyusul kejadian tersebut, polisi telah membuka penyelidikan atas insiden tersebut.

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Tersangka, seorang pemuda berusia 27 tahun, berhasil ditangkap berkat penyelidikan bersama yang dilakukan oleh Satuan Intelijen Kepolisian Nasional di Madrid dan Valencia, menurut sumber kepolisian yang mengonfirmasi informasi yang dilaporkan oleh surat kabar “Mundo Deportivo”.